ŽENU SAM POSLAO KOD RODITELJA S DETETOM, PA PROMENIO BRAVU: Otac napravio ŠOK POTEZ, a svi ga PODRŽALI! Evo zbog čega!

Muškarac koji je želeo da ostane anoniman, požalio se na jednoj internet stranici o svom braku.

Naime, on je posle 3 godine saznao da ćerka nije njegova i da ga je žena prevarila. Potom je opisao šta je uradio povodom cele situacije.

"Imam ćerku sa ženom već 3 godine. Imao sam sumnju da devojčica nije moja i uopšte ne liči na mene. Na kraju sam poklekao i krijući uradio DNK test. Zaista nije moja ćerka. Pre nedelju dana sam rekao ženi za to i tražio razvod. Vrištala je, udarala me, govorila da me nije prevarila. Ostao sam miran i sabran i govorio joj da prizna i da ću joj oprostiti. Na kraju je priznala da me prevarila, ali po njoj to nije strašno jer se desilo samo jednom", istakao je on, pa nastavio:

"Naravno, nisam joj oprostio. Rekao sam joj da uzme dete i da ode kod svojih na par dana da bih navodno razmislio. Kada je otišla promenio sam bravu. Ne planiram da oprostim i nema šta tu da se razmišlja sa nama je gotovo, ali sam morao to reći inače bi odbila da ode. Žao mi je deteta, ali ja nisam njen otac i ona više nije moja odgovornost. Moja uskoro bivša žena neka se javi biološkom ocu njenog deteta ako joj treba pomoć. Sama je sebi rupu iskopala i uništila nam živote."

U komentarima su muškarca podržali zbog odluke.

