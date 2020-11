KAKO DA OBRADUJETE KLINCE: Svetlećim crtežima – evo kako da učinite da sijaju!

Jedna od najzabavnijih i najkorisnijih dečijih aktivnosti (kako za roditelje koji mogu sebi tokom tog perioda da daju malo oduška, tako i deci) jeste crtanje. Ali da li ste znali da crtanje može da bude još zabavnije nego što jeste? Kako? Tako što će crteži zasvetleti! Pogledajte OVDE o čemu se radi!

Svetleća tabla je jedna od najprodavanijih edukativnih igračaka na svetu! To je tabla po kojoj klinci mogu da crtaju i da im crteži svetle i to u 8 light efekata! Svaki crtež postaje zanimljiviji, a deca imaju više želje da nauče još neke nove stvari da nacrtaju. Plus što se uz tablu dobija i čak 30 različitih šablona zahvaljujući kojima će deca moći da nacrtaju neke stvarčice koje samostalno ne bi mogli.

A znate li gde može da se kupi magična tabla po SUPER CENI od 1.190 rsd? Online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

foto: Promo

Uz ovu genijalnu tablu dobija se, kao što smo već pomenuli, 30 različitih šablona, ali i markeri kojima klinci po njoj mogu crtati. Ova tabla je sjajna i za devojčice i za dečake i to različitih uzrasta. Idealan je poklon bilo kojim povodom, bilo da se radi o vašim klincima, bilo da idete u goste.

Uz ovu tablu deca mogu lakše naučiti da crtaju, pišu, a odlična je i za vežbanje npr. matematike. Deca koja je ne vole naročito će na ovaj način lakše naučiti neke njima dosadne, a ipak važne stvari i možda i zavoleti neke predmete.

