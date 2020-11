NE TROŠITE VREME I NOVAC NA MAJSTORE: Sami možete popravite šta treba uz odgovarajući alat koji možete naći OVDE!

Koliko puta do sada vam se desio neki mali kvar u kući za koji ste pomislili da bi bilo sjajno kada biste mogli sami da ga popravite? Umesto toga, nažalost, pošto nemate potrebne alate, morate zvati nekog majstora i dati prevelike sume novca samo za njegov dolazak, a onda i za popravku. Uz pravi alat više to nećete morati da radite! Sve što vam je potrebno za “prvu pomoć” od alata sada možete naći na jednom mestu i sačuvati novac koji biste dali majstoru.

Daewoo u svome asortimanu nudi mnoge alate koji Vam mogu biti od pomoći.

Predstavljamo Vam AKU šrafilicu sa kojom ćete puno lakše moći da obavljate željene poslove. Ona je jedna od najrasprostranjenijih alatki koju upotrebljavaju i profesionalci, ali i hobisti za svakodnevne poslove. Ova šrafilica ima stenu glavu od 10 mm. Poseduje LED svetlo, displej punjenja, a za 3 do 5 sati Lion baterija od 10.8 V je već puna. Garancija na ovu šrafilicu traje 24 meseca, a možete je poručiti OVDE po ceni od 3.500 rsd ili pozvati 011/442 0502 svakog radnog dana.

foto: Promo

Daewoo aku bušilica ima maksimalni obrtni moment od 25 N.m, obrtaje od 0-350 / 0-1300 rpm. Baterija je od 20 V Li-on, sa steznom glavom od 10 mm, bez ključa, metalna. Stepen obrtnog momenta je 21+1, ima funkciju zaključavanja vretena, 2 brzine, led osvetljenje i kuku za kaiš. Garancija traje 24 meseca, a možete je naručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 3.510 rsd.

foto: Promo

Električni trimeri odlični su za održavanje travnatih površina kojima kosačica ne može prići. Zahvaljujući malim dimenzijama, lako zalaze do nepristupačnih površina. Nemojte zvati i čekati na nekog da vam sredi dvorište, već to uradite sami lako, brzo i pedantno, onda kada vama to odgovara.

Daewoo električni trimer ima snagu od 500 W, 1600 rpm obrtaja, 466 mm dužinu sečiva, 410 mm širinu sečenja i 35 cm dug kabl. Garancija traje 24 meseca, a možete ga naručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 5.100 rsd.

foto: Promo

Daewoo AKU sabljasta testera je veoma svestrana alatka koja može da se koristi na gradilištu, u radionici i vrtu. Ima kvalitetan snažan motor koji omogućava snagu, brzinu i efikasnost. Maksimalna dubina sečenja drveta je 100mm, a metala 10mm. Garancija traje 24 meseca, a po ceni od 5.778 rsd možete je poručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

foto: Promo

* Celokupan asortiman alata možete pogledati OVDE.

