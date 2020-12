DEČKO JOJ IMA ŽENU I DETE, A SVAKE NEDELJE JOJ DOLAZI U STAN: Ona ga želi samo za sebe, a onda je dobila ŠOK odgovor

Mnogi muškarci ne smeju ili čak ne žele da priznaju da im nije dobro u braku, a imaju ljubavnice, koje žele svog muškarca za sebe.

Jedna žena koja je u vezi sa oženjenim muškarcem koji ima sina smatra da bi ljubavnik bio sa njom ali da se ne on boji da ne izgubi kontakt sa detetom pa ostaje sa ženom.

"Iako su uvek imali dobar odnos, otkako se porodila, njegova žena se u potpunosti promenila. Često postaje agresivna dok se svađaju, a čak i razbija stvari kad je ljuta".

On je to sve njoj ispričao, a tada je započela i njihova afera. Počeli su da se viđaju svake nedelje, ali se on svejedno vraća svojoj porodici. Smatra da bi mogli biti odličan par, ali zna da se on boji da ostavi svoju porodicu jer je zabrinut da više nikad neće moći da vidi svog sina.

- Njegova veza štetna je za sve, uključujući sina. Istina je da vam ne nudi ništa više od toga da budete ljubavnica. Da je hteo da vas dvoje budete par, pronašao bi način. Objasnite da biste želeli da date priliku vama kao paru, zaslužujete biti broj jedan u čovekovom životu. Ako se stvari ne promene, koncentrišite se na poboljšanje društvenog života sa prijateljima kako biste mogli pružiti priliku da upoznate svog savršenog muškarca - odgovorila joj je savetnica za ljubavne odnose.

