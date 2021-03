OVE 3 GREŠKE SVI PRAVIMO KAD KUVAMO JAJA, A OPASNE SU: Jedete ih i kad im je istekao rok a to i ne znate!

Volite tvrdo kuvana jaja? To je dobro jer ova varijanta pripreme je najzdravija. A šta radite sa onima koje ste obarili a niste pojeli? Koliko dugo ih čuvate u frižideru?

Naučnici iz američke Uprave za hranu i lekove (FDA) kažu da će barena jaja ostati "sveža" čak i kada ih držite u frižideru sedam dana. Greška koji mnogi čine jeste trenutak kada ih odlaže u frižider. Uslov da potraju nedelju dana jeste da ih odmah po kuvanju i hlađenju, najduže 2 sata nakon, stavite u frižider.

Što se same ljuske tiče, postoji još jedna važna stvar a to je da je ne treba uklanjati dok se jaje potpuno ne ohladi jer će to znatno smanjiti njihov vek trajanja.

A koliko dugo "smeju" da ostanu na sobnoj temperaturi?

Kao i za svu kuvanu hranu, isto pravilo važi i za tvrdo kuvana jaja - nisu "bezbedna" za jelo ako su ostavljena na sobnoj temperaturi duže od dva sata.

