STRAŠNO! OVU ŽENU IZ PARKA NIKAD NEĆU ZABORAVITI: Objasnila mi je da sam MANJA MAJKA od nje jer sam se porodila CARSKIM REZOM!

Nakon izjave Ane Štajdohar kojom je uvredila sve žene koje nisu biološke majke, jedna majka podelila je na Tviteru jedno slično iskustvo.

Jedna majka je prepričala situaciju koja joj se dogodila pre 12 godina u parku kada joj je druga majka objasnila da je ona "malo manje mama od nje, jer se nije sa svojim detetom spojila kroz bol porođaja".

foto: Profimedia /Ilustracija

"U trenutku u kom mi već dva mesec curi rana i i dalje trpim bolove od carskog reza takve da jedva hodam, mamika u parkiću objasnila da sam ja ipak malo manje mama od nje jer se ona sa svojim detetom spojila kroz bol porođaja, a ja, eto, nisam imala to iskustvo i da ona baš žali zbog toga što to nikada neću osetiti. I dalje prelazi na drugu stranu ulice kad me slučajno sretne, mislim da sam baš jak utisak ostavila na nju", napisala je ova mama.

"Neverovatno je šta sve žene sebi dozvole da izgovore. Kao što je meni jedna objašnjavala kako su devojčice slatke ali je mnogo bolje imati dečake, valjda ti drugo bude muško da osetiš to" i "Iskreno, ovakvim osobama treba samo umreti od smeha na svaku njihovu glupost. I to ljudi masovno da krenu da rade", samo su neki od komentara.

foto: Printscreen/Twitter

