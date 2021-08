VELELEPNI BROD USIDREN NA KOPNU: Hotel neobičnog izgleda nudi lep porodični odmor

Gojnuk je mali grad na brižno uređenoj obali u blizini Kemera, i istovremeno vrlo popularno letovalište Turske, gde se nižu hoteli koji su odraz pravcatog luksuza. Nalazi se u bajkovitom, prirodnom okruženju, između Antalije i Kemera, gde se planine grle sa morem. Na bespekornoj lokaciji, sa isto takvom plažom, na samo 8 kilometara od centra Kemera, jedno je od najprimamljivijih mesta za odmor u čitavoj okolini.

foto: Promo

Kao što smo već pomenuli, Gojnuk krase brojni hoteli, a mi bismo istakli jedan vrlo specifičan, Transatlantik Hotel & Spa 5* . Hotel već na prvi pogled impresionira svoje goste, s obzirom da je sagrađen u obliku broda, pa je morska atmosfera u njemu dovedena do maksimuma. Od samog oblika hotela, pa do unutrašnjeg uređenja i najsitnijih detalja, sve je dizajnirano da podseća na pravi kruzer. Jedino što ga izdvaja od pravog kruzera je činjenica da je usidren čvrsto na kopnu, a nudi svojim gostima vrlo komforne i udobne smeštajne jedinice, pa vam udobnosti sigurno neće nedostajati.

foto: Promo

Transatlantik Hotel & Spa 5* odlično je pozicioniran, s obzirom da se nalazi na samo 6 kilometara od centra Kemera. Zahvaljujući dobroj povezanosti sa gradom, možete lako doći do gradskog jezgra i posetiti očaravajuće znamenitosti koje Kemer nudi. Ovo je velika radost za sve kojima odmor ne predstavlja samo plažu i kupanje, a mi bismo istakli nekoliko zanimljivih lokaliteta vrednih obilaska. Jedna od najpopularnijih atrakcija su „večni plamenovi“, koji su goreli u prošlosti, a gore i dan danas. Vrhovno božanstvo planine Olympos je bio bog vatre Hefestus, pa je ovoj pojavi pripisivano i mitološko značenje. Zanimljiv je i Phaselis, antički grad, u mestu Tekirova. Prema jednom mitu, mesto se spominje još od 690. godine p.n.e, a koliko je Phaselis bilo veliko i važno mesto, može se zaključiti po antičkom pozorištu, u kom je bilo 200 mesta za sedenje, a ukupan kapacitet 1500 posetilaca. Još jedna istorijska atrakcija je grad Olympos, koji je bio deo oblasti poznate kao Lykia, osnovane u helenističkom periodu. Olympos je bio veoma važan na samom početku nove ere, a Ciceron ga je pominjao kao veoma bogat grad, pun umetničkih dela. Mnogo je istorije prožeto kroz znamenitosti Kemera, a vama ćemo prepustiti da na licu mesta otkrijete ostatak priče.

foto: Promo

Obilazak Kemera je kao put kroz vreme, a ako se vratimo u sadašnjost, u hotel Transatlantik Hotel & Spa 5* , i tu vas očekuje mnoštvo opcija za ispunjen odmor. Tri otvorena bazena, od kojih je jedan dečiji, dva zatvorena, bazen sa pet tobogana, fitnes, dnevna i večernja animacija, diskoteka, razni sportovi, sve je u okviru sjajne ultra all inclusive usluge. Ne zaboravite i da odmorite nakon svih zabavnih aktivnosti, u prostranim sobama ukrašenim smirujućom tirkiznom bojom mora, a posebna pogodnost su porodične sobe, stvorene za udobnost cele porodice. Ovaj hotel pripada i kategoriji „dvoje dece gratis“ , što je nesumnjivo olakšavajuća okolnost.

foto: Promo

Turska „sprema“ tople i sunčane dane, i ovog leta, pa nikako nije rano za planiranje vaše letovanje iz snova. Naprotiv, imate izuzetnu priliku da iskoristite popuste za rani buking, koji su za ovaj hotel trenutno čak 50% (za rezervacije napravljene do 31.05. za aranžmane do 19.06. ). Ovim putem vas i pozivamo da pogledate i ponude za neke druge hotele - isti popust od 50% za Spice Hotel & Spa 5* i polaske do 06.07., a onda i 45% popusta za hotel Sundance Resort 5* u Bodrumu, takođe za rezervacije napravljene do 31.05.

foto: Promo

Na sajtu agencije „1 A Travel“ je veliki izbor hotela u Turskoj i Egiptu , pa smo sigurni da možete pronaći idealan baš za vas. Novitet je da na zvaničnom sajtu možete i izvršiti online rezervaciju , pa put do leta nikada nije bio lakši i brži. Za sve informacije tu je i kontakt centar agencije – 011/655 78 00.

Osim toga, za sve ljubitelje zelene boje, bujnog zelenila i one koji brinu o očuvanju okruženja, nudimo mogućnost online rezervacije i uplata preko 1A Travel Green . Na ovaj način štedimo vaše vreme, brinemo o prirodi ne trošeći suvišne količine papira, a i čuvamo zdravlje, svodeći neophodne kontakte na minimum u današnjim okolnostima.

Promo tekst