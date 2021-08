UDALI JE NA SILU SA 14 GODINA ZA TALIBANA: Odsekli su joj NOS i UŠI jer je POBEGLA od takvog ŽIVOTA, evo kako sada IZGLEDA! VIDEO

Talibani opet kontrolišu Avganistan, a ljudi panično pokušavaju da napuste zemlju. Strah je sveprisutan i nikome nije svejedno, a verovatno najviše razloga za strah imaju žene.

Portparol talibana Zabihulah Mudžahid obećao je nedavno da će poštovati prava žena, ali u okviru normi islama i zakona koji on propoveda, slike koje su nedavno osvanule na kojima se vidi strahovito kažnjavanje žena jasno demantuje njegove tvrdnje.

Žene dobro znaju čega se plaše, piše NPR. Ceo svet seća se Bibi Aiše, možda i najpoznatije žrtve talibana i jedne od retkih koja je mučenje preživela i mogla da o njemu priča. Talibani su Bibi odsekli uši i nos kada je imala 18 godina. Razlog je bio taj što je pokušala da pobegne od muža za koga je silom udata dok je još bila dete.

Aiša je 2010. godine osvanula na naslovnici časopisa Times, i tada je njena priča došla do celog sveta. Bila je to priča o brutalnosti talibana, i to skoro deceniju nakon što su zbačeni sa vlasti, 2010. godine. CNN je takođe imao priču o njoj.

Tajms je tada na naslovnici postavio proročansko pitanje - "šta će biti ako odemo iz Avganistana". Odgovor je stigao ovih dana - Amerika se povukla, a rezultati su već vidljivi i krvave su boje.

Aiša je bila obećana jednom talibanu. Obećao ju je njen otac kada je imala 12 godina. Sa 14 ju je naterao da se uda za talibana. Četiri godine je Aiša trpela stravično nasilje. Muž ju je tretirao kao roba, a onda je pokušala da pobegne. Uhvaćena je i nakon pet meseci zatvora, puštena je da se vrati u roditeljsku kuću. Tamo su je dočekali talibani i odvukli je u planine u blizini njenog sela Uruzgan.

Usledilo je žestoko batinanje i odsecanje nosa i ušiju. Aišin zet ju je držao, dok je muž sprovodio kaznu. Onesvestila se tada od bola, a probudila se jer se zagrcnula na sopstvenu krv. Ostavili su je da umre u planini.

Nekako je uspela da otpuzi do kuće svoje babe i dede koji su odbili da joj pomognu. Dalje je otpuzala do američke vojne baze gde joj je ukazana pomoć.

Pobegla je iz Avganistana, a usvojio je jedan par - muž je iz Avganistana a žena Amerikanka. Sada živi u Merilendu a uz njihovu pomoć prošla je kroz 12 rekonstrutivnih operacija.

