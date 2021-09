SARA I NJEN MUŽ SU USVOJILI BEBU, PA MORALI DA JE VRATE: Posle 5 DANA im je stigao poziv od NJIH, a ovako su podneli gubitak! FOTO

Sara Hovel (31) i njen godinu i po dana stariji suprug Kris, zbog zdravstvenih problema nisu mogli da dobiju dete. Njihove šanse da postanu roditelji su bile manje od jedan odsto, pa su odlučili da se obrate agenciji za usvajanje.

Posle nekog vremena javljeno im je da se rodila devojčica koju mogu da usvoje, a samo sat vremena pre toga Sara je saznala da je trudna. Supružnici su bili presrećni zbog dva čuda koja im se dešavaju u isto vreme i bili su presrećni kada su stigli u bolnicu po devojčicu.

Majka novorođene devojčice joj se obratila rečima: "Upoznaj svoju mamu", pa je spustila na Sarine ruke.

Nažalost, sreća je brzo prekinuta. Posle samo pet dana dobili su poziv u kojem im je rečeno da biološki roditelji žele devojčicu nazada jer su se predomislili.

Sara kaže da su osećali takvu bol i stres da se bojala spontanog pobačaja.

- Ona me učinila majkom iako je to trajalo samo nekoliko dana. Pomogla je da izlečimo deo naših srca koje je sterilitet slomio. Opraštanje nas je tako pogodilo da to ne mogu rečima da opišem - prepričava Sara.

Ipak, oboje kažu da nisu zamerili biološkim roditeljima promenu odluke jer ipak je to njihovo dijete, a i zakon nalaže da imaju pravo da se predomisle se u prvih 10 dana od rođenja deteta.

Trebalo im je neko vreme da se oporave od gubitka, a onda je na svet stigao maleni Noa koji je zacelio sve njihove rane. Odlučili su da ponovo pokušaju i sa usvajanjem jer su više od ičega želeli veliku porodicu. Dobili su dečaka starog dva meseca.

Nakon tri godine pokušavanja da zatrudni, nekoliko operacija, injekcija i mnoštvo pilula i stresa, Sara kaže da su sada napokon ispunjeni i sreći, prenosi "Metro".

