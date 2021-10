DA LI JE MOGUĆE DA JOJ JA NISAM DOVOLJAN? Muškarac se požalio na devojku s kojom je 2 godine! Uhvatio je da radi OVO dok on SPAVA!

Anonimni muškarac sa svima je podelio kako se oseća zbog onog što je saznao o svojoj devojci.

Naime, ona ima naviku da gleda filmove za odrasle, a on je zabrinut jer joj nije dovoljan.

"Jedne noći uhvatio sam je kako gleda orgije na telefonu. Nije ni primetila da sam se probudio koliko je bila uzbuđena. Skrenuo sam joj pažnju na to, bilo ju je sramota i obećala je da to više neće raditi. Nije shvatila da znam da čuva vibrator u kolima. Nije svesna da ja znam šta radi kada je zaključana satima u kupatilu. Nekad čujem i zvuke iz toaleta", rekao je on i dodao:

foto: Profimedia

"Zajedno smo dve godine, imamo redovan s*ks, ali njoj je to i dalje potrebno, a ja ne shvatam zbog čega. Zašto joj nisam dovoljan? Pokušao sam da pričam sa njom, ali ne znam kako da joj kažem za vibrator jer će me optužiti da joj preturam po stvarima. Moje samopouzdanje je skroz palo."

Savetnica za muškoženske odnose dala je svoje mišljenje:

"Ako to ne utiče na vašu vezu, ne bi trebalo da postoji problem. Skupi hrabrost da iskreno popričate i daj joj do znanja da je voliš i da ćeš joj učiniti nešto što bi volela u krevetu. Mnoge žene koriste vibrator. Verovatno to krije od tebe da te ne bi povredila. Pokušaj da joj ispuniš neku "maštariju".

foto: Profimedia

Kurir.rs/TheSun