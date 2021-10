PREVARENE ŽENE OTKRILE KAKO SU SAZNALE ZA PRELJUBU: Svima je zajedničko OVO, a opravdanja njihovih partnera su HIT!

Žene su podelile svoje ispovesti o tome kako su saznale da ih partneri varaju, da li su osećale krivicu zbig toga, kao i kako se sve na kraju završilo. Ono što povezuje sve žene u tekstu, jeste da su prevarene ili su za preljubu saznale za vreme praznika.

"Želio je nekoga ko će da pravi kolače sa njim" Rejčel T. (25):

"U to vreme sam radila u Lululemonu, a u maloprodaji je tokom decembra najveća gužva. Moj partner je želeo da imamo zajedničke praznične aktivnosti, poput pravljenja kolača ili posete njegovoj porodici, ali bila sam previše zauzeta.

Nedugo zatim sam saznala da me vara s drugom ženom, pretpostavljam da je to trajalo ceo mesec i da je to kod njega bila čežnja za dubljom vezom u vreme praznika. Ali, ja sam morala da radim, pa je on pronašao to što je tražio negde drugde. Raskinuli smo, jednostavno nismo bili jedno za drugo."

"Prevarila me osam dana pre Božića" Sali S. (30):

"Pet dana pre nego što je trebalo da otputujemo kod njene porodice, kako bismo sa njima proveli praznike, ušla sam u kuću i videla svoju verenicu u zagrljaju s nekim drugim, bilo je tako nestvarno. Možete misliti kakvo je moljakanje usledilo: ' Oprosti mi, neće se ponoviti', 'Uplašila sam se jer te toliko volim'...

Silno sam želela da joj verujem, pa sam prešla preko toga. Krenule smo na naše putovanje. Na Badnje veče sam popila malo više. Pijana i hrabra rekla sam joj sve što mislim o njenom varanju. To nije bio moj najbolji trenutak, ali nije mi žao.

Odmah sam nazvala taksi da me odveze na aerodrom. Uskočila sam na prvi let na samo božićno jutro. Kada sam konačno stigla kući u devet sati uveče, pogledala sam film i zaspala. Probudila sam se 26. decembra kao slobodna'.

"Poslao mi je poruku greškom" Alison L. (23);

"Izlazila sam s jednim tipom sa fakulteta oko šest meseci. Na božićno jutro sam otvarala poklone zajedno sa svojom porodicom kada sam od njega dobila dugačku poruku. Napisao je kako mu je bilo vrlo zabavno sa mnom, ali da gaji romantična osećanja prema nekome drugome, nekome s kime se viđao dok smo bili u vezi.

Počela sam da plačem, a moja mama je bila zbunjena. Mislila je da su to suze jer mi se poklon ne sviđa. Dala sam joj mobilni da sama pročita poruku, no u tom trenutku je došla još jedna poruka. U njoj je pisalo: Ups, pogrešna osoba'. Potom je pokušao da objasni da sam ja ta prema kojoj gaji osjećanja i da pokušava zapravo da prekine sa drugom devojkom, ali je poruku slučajno poslao meni.

Cela situacija samo je nametnula mnoga pitanja, između ostalog 'Raskinuti s nekim na božićno jutro?'. Nismo nastavili da se viđamo kada sam se vratila u kampus. Izgubila sam svaki interes za njega."

"Čuvala sam se za brak, ali on nije" Ema Z. (21):

"Ja čekam sa s*ksom dok ne uđem u brak. Mislila sam da se moj tadašnji dečko slaže s tim, iako je pre naše veze iskusio s*ks. No čini se kako sam se prevarila jer sam saznala da je za vreme naše veze bio intiman sa svojom bivšom devojkom.

Nazvao me je sledeće jutro sav histeričan da bi se ispovedio. Sve mi je ispričao, rekao da je to velika greška i da bi želeo da nova godina bude novi početak. Cenila sam to što mi je sve priznao, ali nakon toga mu više nisam mogla verovati'.

"Emotikon srca mu se pojavio na telefonu" Mari M. (44):

"Bila sam pod velikim pritiskom na poslu. Moja sestra je bila jako bolesna, a planiranje i organiziranje praznika samo je bio dodatan stres. Tokom tog najgoreg perioda, postala sam egocentrična. Moj suprug se okrenuo nekom drugom jer sam na božićno veče videla poruku sa emotikonom srca na njegovom mobilnom. To je stiglo od njegove koleginice s posla. Suočila sam ga s time i priznao mi je kako me je emotivno varao.

Još mislim da imam pravo da budem sebična s obzirom na okolnosti, no priznajem da sam prestala da ulažem energiju u našu vezu. Pomoću terapije za parove i individualnih terapija, to smo prevladali. Sada imamo iskrenu, emocionalno stabilnu i saosećajnu vezu", prenosi Health.

