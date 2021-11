NAPUSTILA JE ŠKOLU SA 13 GODINA, TUKLI SU JE, A SADA JE MILIONERKA: Sumnjali su u mene, a ja danas imam ćerku i IZGURALA SAM SVE!

Kejti Godfri (32) je napustila školu kada je imala 13 godinam, a sada je jedna od uspešnijih britanskih preduzetnica.

Niame, Kejti ima devet akademija lepote širom zemlje, jedan salon lepote, a proizvodi i niz različitih profesionalnih alata za ulepšavanje, kao i veštačke trepavice. Kejti kaže da je zahvalna majci što ju je povukla iz škole, piše "The Sun".

- Moja mama Karen je postupila dobro. Mnogi bi rekli da je pogrešno dopustiti tako mladom detetu da odustane iz škole, ali ja sam primer da vam ne treba nikakav sertifikat da uspete u životu. Škola vas ne uči preduzetništvu i ekonomiji. Nije sve u standardnom školovanju - uverena je Kejti, koja je školu napustila zbog vršnjačkog nasilja kome je bila izložena.

- Devojčice su me tukle, zatvarale u toalet, pretile da će me izbosti, širile gnusne laži o meni i slale su mi grozna pisma i pretnje na kućnu adresu. Bila sam na ivici samoubistva i tada su roditelji shvatili da moraju da nešto preduzmu. Školovana sam kod kuće, ali nisam stekla nikakve zvanične diplome i kvalifikacije - kaže, dodajući da je njena lepota ono što ju je izvuklo.

- Sa 14 godina su me kontaktirali iz jedne agencije za modeling. To mi je mnogo pomoglo, a u poslu manekenke mnogo sam naučila i postavila sam osnove za svoj privatni posao. Sa 16 godina sam krenula na kurseve i sa 18 sam osnovala sopstvenu modeling agenciju. Međutim, imala sam i san da otvorim svoj solarijum do svoje 30. godine. Podigla sam kredit i pozajmila ostatak od roditelja i rešila da iskombinujem solarijum sa poslom manekenke. Posle šest meseci, zatvorila sam agenciju za modeling i okrenula se samo industriji lepote. Otvorila sam salon i tako je počelo. Bilo je teško u početku, naravno. Bio je to nov salon, tek je trebalo da izgradim reputaciju i okupim klijente. Bila sam u dugovima do guše. Dala sam sebi rok pet godina da isplatim sve i uspela sam u tome. Upravo mi je pomoglo to što nemam izlaza - znala sam da moram da izguram sve - kaže Kejti koja je 2009. godine završila kurs za nadogradnju trepavica. Do 2012. godine, već je imala par otvorenih akademija za lepotu.

- Sada zarađujem milione. Nekad i dalje ne mogu da verujem da sam toliko uspešna. Iz ove perspektive sam zahvalna svojim mučiteljima, jer da nije bilo njih ja ovo ne bih postigla. Danas i sama imam ćerku, i kada bi želela da se ispiše iz škole, u potpunosti bih je podržala jer znam da škola nije garancija za uspeh - kaže ona.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:09 ŽENI SRPSKOG FUBALERA SEVNULA ZADNJICA! Vetar oduvao MINI HALJINU, a snimak napravio haos na mrežama! (VIDEO)