DAJANA JE VIDELA TAČKICE NA KOŽI KOJE SU BUKNULE ZA SAMO 3 MESECA: Bila sam svuda, posetila preko 70 doktora, ali NEMA LEKA! FOTO

Psorijaza važi za jednu od najupornijih i najnapornijih bolesti, koja značajno utiče na svakodnevicu osobe koja je ima, uzrok nastanka psorijaze nije sasvim jasan, ali se zna da je genetski predodređen i da ima velike veze sa imunološkim sistemom.

Činjenica je da osobe koje se bore sa ovom dijagnozom često prolaze kroz niz neprijatnosti, ali i nesnosne bolove.

Često se dešava da se osobe koje boluju od psorijaze srame i kriju, jer im je neprijatno da podnose znatiželjne poglede i brojna pitanja drugih o njihovom stanju, međutim, Dajana Drobnjak iz Crne Gore, poznatija kao Miss Dajana, je rešila da o tome javno govori i da pokaže svima kroz šta ona zapravo prolazi prenosi Blic žena.

Dajana ima 26 odina, a živi i radi u Švajcarskoj. Pre pet godina primetila je tačkice po telu, budući da je tada intenzivno trenirala, mislila je da je to osip od sprava, međutim, počele su da se šire svuda po telu, pa je posetila lekara koji joj je dao pogrešnu dijagnozu.

- Od sitnih tačkica u roku od sedam dana pretvorilo se u kružiće što me je jako zabrinulo, bila sam u Beogradu gde mi je u privatnoj klinici dijagnostikovana psorijaza gutata vulgaris. Nisam bila svesna ozbiljnosti situacije obzirom da ništa o tome nisam znala, pa sam mazala svim topikalnim terapijama koje su mi davali, uzaludno je bilo sve, širilo se neverovatnom brzinom, kroz tri meseca bila sam prekrivena od glave do pete! Nije postojao niti jedan deo moga tela koji je bio bez promena, to su bili pečati i do deset centimetara u prečniku, kasnije su se spajali pa je to bila jedna užasna velika celina, i malo je reći šta sam sve probala, nikad ništa nije dalo rezultata.

Dajana je ovu borbu vodila dve godine, međutim, bolest se nikad nije povukla, ceo njen život se iz korena promenio, povukla se u sebe, promenila je sve svoje navike, prestala je da izlazi i da se druži.

- Moj je život bio kuća i Netfliks. I što je duže prolazilo mislila sam da nikad prestati neće i da je moj život završen. Tek posle te dve teške godine, kada se povuklo sam se vratila normalnom toku života, podelila sam to na društvenim mrežama, malo je reći da sam imala podršku od ljudi, bilo je ljudi koji su mi slali razne proizvode alternativne medicine i nikada ne mogu da se dovoljno svima zahvalim, nikada ništa od toga pomoglo nije.

Dobijala je razna pitanja kao što su: "A hoće li to na mene da pređe?", "Šta ti je to?", a pojedine reakcije su, kako kaže Dajana, bile i sa izvesnom dozom gađenja.

- Potpuno sam razumela sve te ljude, jer lično ja sam jako znatiželjna, ali uvek su me najviše boleli pogledi ljudi kad bi neki deo moje koze izvirio na videlo, posle toga bih padala u depresije zatvaranje u sebe, bilo je mnogo suza i onog standardnog pitanja: "a zašto baš ja".

Dajana kaže da je posetila preko 70 stručnjaka, što dermatologa, što travara. Bila je na Kubi na lečenju, po Evropi i tvrdi da bolje poznaje svoju psorijazu od svih njih.

- Postoji mnogo vrsta psorijaze i ni za jednu ne pomaže ista terapija. Promenila sam ishranu, bila sam veganka, vegetarijanka, peskaterijanka, probala sam sa svim ali mogu sa sigurnošću da kažem da na psorijazu najviše utiče crveno povrće i voće, plavi patlidžan, alkohol, nikotin, čokolada i citrusno voće.

Psorijaza nema period kada će da izađe, samo vas "iznenadi", a samim tim i dodatno namuči.

- Zadnje promene su mi trajale četiri meseca zahvaljujući terapiji koju koristim, a to je krema od petroleja, kupujem je kod jednog starog čoveka, na njoj ne postoji nikakav natpis pa ne bih znala šta pored petroleja sadrži, pomažu vitamin A, Vitamin D3, probiotici, kapi od zelenog oraha, čukurutovo ulje ali mora da bude čisto, čaj od korena čička, čajevi za pročišćavanje jetre... Savetovala bih ljudima da kontrolišu krajnike oni mogu da budu okidač, kao i gljivica Candida koja se mora držati na normalnom nivou, jer je ona takođe jedan od okidača.

Stres, kao i u mnogo čemu, igra ogromnu ulogu, a Dajana kaže da će dobar dermatolog da preporuči i nešto za smirenje, budući da je to jedan od glavnih faktora zbog kojih se bolest javlja.

- Ljudi koji imaju problema sa psorijazom uvek mogu da mi se obrate na mom Instagram profilu, a ja koliko budem mogla pomoći ću im.

Ona smatra da je psorijaza učinila jačom i da je preusmerila ka boljim ljudima, ka boljem životu, jer suočavanje sa neizlečivom bolešću u tako ranim godinama, uopšte nije lako.

- Jako tesko prihvatam ljude u svoj bliski krug prijatelja, to je tako oduvek, srećom imam mlađu sestru i bolji prijatelj ne postoji. Niko zapravo ne zna ništa o meni, na Instagramu predstavljam moj lik, po mojim storijima se može malo moja ličnost zaključiti, rekla bih da sam zabavna samo ljudima koji imaju sličan smisao za humor. Jako volim da putujem, avanturista sam i volim ljude slične sebi, jako sam veliki gurman, što se da primetiti, volim da kuvam. Pošto sam Ovan u horoskopu jako sam teška osoba za meni bliske ljude, za druge nisam jer ih ne puštam blizu sebe pa me ne mogu iznervirati.

Dajana kaže da jako dobro "čita" ljude i da krug ljudi sa kojima komunicira je jako mali zbog toga, ali ti koji su tu vredni su njenog vremena.

- Volim sunčane zemlje, vesele ljude a nekako uvek odem u suprotnu stranu, kao na primer, živela sam u Švedskoj, a sada zivim u Švajcarskoj, obe hladne i depresivne zemlje, ali radim posao koji volim pa je sve to manje bitno, građevina me je oduvek oduševljavala i sada radim sa kompanijom za izgradnju drvenih montažnih kuća i sa firmom za ostale manje građevinske poslove. U slobodno vreme sam kod kuće u toplom ambijentu uz obavezne slatkiše i par dobrih filmova ili negde u prirodi sa porodicom, s obzirom na to da smo jako često odvojeni trudim se da što više vremena da provodimo zajedno, jer oni su ti zbog kojih se nikad predala nisam.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

03:08 DŽENANU IZLAZI DUET, ZAMALO OTKRIO SA KIM: Zanimljiva je pesma, sviđa se OBOJICI! U planu i PESMICA ZA DECU