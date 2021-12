SAZNALA SAM DA BRAT I JA NEMAMO ISTOG OCA: Otkrila najveću PORODIČNU TAJNU, njena majka imala je AFERU i to sa OVIM ČOVEKOM!

Devojka koja je želela da ostane anonimna poslala je mejl u kome je napisala da je nedavno saznala da je njena majka prevarila oca, te da zapravo nema rođenog brata.

-Upravo sam saznala da brat i ja imamo različite očeve. To je godinama bila tajna u mojoj porodici. Bili smo na zabavi povodom proslave tatinog 60. rođendana, u jednom otmenom hotelu kada mi je tetka otkrila istinu - napisala je jedna devojka za "The Sun".

Naime, njena majka je imala aferu sa svojim oženjenim šefom nekoliko godina pre njenog rođenja. Otac je u to vreme puno radio i ovaj šef je bio viđen kao najuspješniji čovek u gradu, ali nije očekivala da će biti i otac njenom bratu.

- Tako sam ljuta na svoje roditelje što su mi to krili. Ne znam što da radim s ovom informacijom, ali osećam da moram sa nekim da razgovaram o tome. Treba li razgovarati s roditeljima i reći bratu ili se pretvarati da se ništa od ovoga nije dogodilo? Ne znam ni da li on zna istinu. Volim svog brata, ali hoću li mu kažem da njegov otac nije moj tata? - nastavila je.

- Žao mi je što ste morali ovako da saznate to. Uznemirujuće je saznati ovakve informacije kasnije. Morate da razgovarate sa svojim roditeljima. Možda su doneli odluku da vam ne kažu jer nisu hteli da uzrokuju bol ili zbunjenost, a možda nisu hteli da imate loš utisak o mami - započela je psihoterapeutkinja Deidre.

- Vaš tata je bio otac vašem bratu u svakom pogledu. On je bio taj koji je bio uz njega dok je odrastao. Činjenica da mu nije rođeni otac to ne menja. No, tajne u porodicama su štetne i ako ste saznali istinu, verojatno će i vaš brat, ako već ne zna, saznati. Bilo bi mu daleko bolje da istinu sazna od roditelja nego od nekog drugog - zaključila je.

