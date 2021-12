SPAVALA SAM SA ŠEFOM NA BOŽIĆNOJ PROSLAVI: Žudela sam za njim dugo, ali desilo se nešto NEOČEKIVANO i sada se GORKO KAJEM!

Kolege i koleginice sa posla često bude uspavanu maštu, a za ovu Britanku mašta je bila puno bolja od realnosti.

Prema poslednjem božićnom istraživanju o seksu, polovina Britanaca priznala je da čezne za kolegom sa posla, a za Saru Barns, objekt fantazija bio je upravo njen šef.

Ova 26-godišnjakinja je u to vreme radila kao pomoćnica administratora u osiguravajućem društvu i odlučila je da bi božićna proslava mogla biti pravo vreme da učini prvi korak.

foto: Shutterstock

Ispričala je za The Sun kako je svom šefu poklonila famoznu imelu u njihovom "Tajnom Božić Bati", a na božićnoj zabavi mamila ga je pogledima. No, nakon meseci iščekivanja, Sara je rekla da je ostala gorko razočarana njegovom seksualnom izvedbom.

"Od prvog dana me prvilači moj šef. Zgodan je i zrači samopouzdanjem. Odmah se ispostavilo da među nama postoji hemija. S obzirom na to da su svi u kancelariji jako rano počeli da piju, stvari su se odvijale ubrzanim tokom. Na kraju smo se ušunjali u njegovu kancelariju i vrlo brzo smo se predali strastima koje su dovele do seksa. No, taj je seks trajao doslovno dva minuta, što me u potpunosti razočaralo", priznala je.

Sara priznaje kako je veoma pogrešila i da nije trebalo da spava sa svojim šefom.

"Nakon toga više nisam mogla da ga pogledam u oči, ali, srećom, niko od naših kolega nije posumnjao s obzirom na to da nismo dugo bili odsutni", priznala je.

Ilustracija foto: Profimedia

The Sun je takođe sproveo istraživanje prema kojem je 15% svih ljudi prevarilo svog partnera na božićnoj proslavi , a ostalih 10% to planira da učini ove godine.

U istraživanju u kom je učestvovalo 2000 odraslih osoba otkriveno je da 42% ljudi žudi za nekim od kolega ili koleginica s posla, a 17% ispitanika priznalo je da je već spavalo s nekim kolegom na zabavi.

Među ispitanicima koji su svog partnera prevarili na božićnoj zabavi, 51% je onih koji su to učinili sa kolegom, 27% sa šefom i 17% s nepoznatom osobom iz bara.

Istraživanje je, takođe, pokazalo da se svaki peti Britanac seksa svaki dan tokom praznikla, a više od pola, čak njih 53% tvrdi da se seksa jednom do tri puta nedeljno tokom praznika. Čak 8% ispitanija tvrdi kako su imali i predigru u kojoj su koristili, ni manje ni više, nego namirnice za božićnu večeru. Istraživanje je takođe pokazalo da su Džek Griliš i Margo Robi slavne osobe s kojima Britanci žele da spavaju.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./The Sun)

