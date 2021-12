1. DETE RODILA SA 9, U 11. GODINI SE UDALA ZA MONSTRUMA Svi su znali, NIKO me nije zaštitio, najviše BOLI što mi ona nije verovala

Šeri Džonson je imala samo devet godina kada ju je silovao muškarac, đakon njene lokalne crkve koji je imao 18 godina.

Njena majka i sestre bile su u crkvi u trenutku seksualnog napada. Bilo je to mučno iskustvo za devetogodišnjakinju i iskustvo koje nikada neće zaboraviti.

Prestravljena, ali sigurna da joj se dogodilo nešto jako loše, Šeri se poverila svojoj majci i molila je da joj pomogne da razume kroz što je prošla. Reakcija majke nije bila onakva kakvu je očekivala - odbila je da poveruje svojoj ćerki i čak je otišla toliko daleko da je celoj crkvenoj kongregaciji rekla da je Šeri lažljivica, piše Mirror.

- Nisam razumela šta se zapravo dogodilo. Rekla sam svojoj majci. Nisam imala pojma koje reči stvarno koristiti. Jedino što mi je palo na pamet je, sećam se, rekla sam "Mama, đakon se petljao sa mnom" - rekla je Šeri.

- Ona je rekla, "ne, nije. On ne radi takve stvari". I rekla mi je "to nije istina". Moja mama je iz nekog razloga kao da me krivila za ono što se dogodilo-

Slomljenog srca, Šeri nije imala više kome da se obrati i razmišljala je o begu od kuće - ali sa samo devet, nije imala kuda.

Nakon meseci zlostavljanja, otkrila je da je trudna. Kako je bila tako mlada, nije imala pojma šta se događa s njenim telom, ali majka je bila uz nju kada joj je lekar rekao da čeka dete. Socijalni radnici su već bili uključeni.

Bila je poslata na put sa biskupom, a on se na putu od Tampe do Majamija zaustavio i silovao ju je dok je bila u sedmom mesecu trudnoće. Šeri je rodila u bolnici dok je boravila s biskupom, hiljadama kilometara daleko od kuće, a njena majka nije ni posetila svoju malu ćerku ili novopečenu unuku.

Socijalna služba ili policija nisu pozvani, a dve godine kasnije Šeri je bila prisiljena da se uda za muškarca koji ju je seksualno zlostavljao i silovao od detinjstva. Svoje zavete izgovorili su u crkvi u koju je išla ceo život.

Šerin poslednji tračak nade ugasio se kada je sudija odbio da izda dozvolu za brak, pa se njena majka odvezla u susednu zemlju da je dobije. Šeri je rekla: "Izneverila me država Florida. Škola je znala. Bolnica je znala. Lekari su znali. Sudovi su znali. Niko me nije zaštitio - ni jedna osoba. Ni jedna."

Zastrašujuće, njena je majka napravila svadbenu tortu, haljinu, pa čak i veo za brak svoje 11-godišnjećerke sa 20-godišnjim muškarcem. Tada je Šeri shvatila da niko neće doći i spasiti je.

Svake godine nakon venčanja, ona je rađala po još jednu bebu, a do svoje 16. godine bila je majka šestero dece.

Đakon je nestao i čak je poslat u zatvor jer nije plaćao alimentaciju, ali kada je pokušala pokrenuti brakorazvodni postupak, nije uspela jer je imala manje od 18 godina. Konačno, Šeri je pronašla advokata koji je preuzeo njen slučaj i konačno se oslobodila đakona.

Šeri je uvek je bila iskrena sa svojom decom o tome što joj se dogodilo dok je bila mlada. Šeri je konačno dobila diplomu srednje škole i to u 55 godina.

Sada neumorno radi kako bi pomogla drugoj deci i mladim ženama koje su prisiljene da postanu mlade.

- Ja sam majka devetoro dece. Ja sam baka 34 unučadi. Ja sam prabaka troje dece, jedno je na putu. I na tome sam zahvalna - rekla je ova hrabra žena.

