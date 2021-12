HLADNOĆA I GREJANJE: Održavajte vazduh vlažnim i sprečite virusima i bakterijama da se šire!

Napolju je ovih dana jako hadno, a temperaturna razlika između spolja i unutra je ogromna. Manje se otvaraju prozori nego leti kako se ne bismo smrzli, pa je samim tim vlažnost vazduha diskutabilna. Znamo svi da boravak u vlažnom prostoru nije zdrav, kao ni da vazduh bude toliko suv – pogledajte OVDE koje je najbolje rešenje!

Veoma toplo unutra i retko otvaranje prostorija znači suv vazduh. A suv vazduh nije ni malo bezazlen. Naime, on suši i grlo i nos i tako stvara pogodno tle za razmnožavanje brojnih virusa i bakterija. Takođe i izaziva svrab i peckanje u grlu i nosu, kao i kašalj i otežano disanje. Znate li koji je najbolji način da ovlažite vazduh tek toliko koliko vam je potrebno da ne biste sprečili ove probleme? AROMA DIFUZER!

To je istovremeno i ovlaživač i osveživač vazduha. On vlaži vazduh i tako u njemu ubija viruse, bakterije, čini ga prijatnijim za udisanje. A dodatni plus je to što osvežava mirisom prostor i uklanja neprijatne mirise nakon kuvanja i miris duvanskog dima. Prednost je i što jako lepo izgleda gde god da ga stavite i čak i diskretno menja boje svetla kojim sija.

Tip difuzera koji ne zauzima mnogo mesta i koji dekorativno izgleda jeste OVAJ - možete ga poručiti online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 po sada povoljnijoj ceni!

foto: Promo

Kako se koristi?

U njega se sipa voda i bilo koje eterično ulje koje želite. Naša preporuka je da se uspavljujete nekim blažim mirisima poput lavande, a nakon buđenja da birate citrusne varijante. Radi na struju preko USB kabla.

Tip difuzera koji ne zauzima mnogo mesta i koji jako dekorativno izgleda jeste OVAJ - možete ga poručiti online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 po sada povoljnijoj ceni!

foto: Promo

Promo tekst