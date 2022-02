HOĆETE LEPE I PUNE USNE? DOKTOR RIZINSKI SAVETUJE: Evo šta treba uraditi, a šta ne smete ni za živu glavu jer ćete se gorko KAJATI

Pune i senzualne usne želja su svake žene koja ih nema. Zbog toga mnoge pripadnice lepšeg pola traže pomoć stručnjaka, ali ima i onih koje zarad manje cene odlaze kod nestručnih lica, pa se posle kaju.

Zbog toga smo razgovarali sa doktorom specijalizantom plastične hirurgije Zoranom Rizinskim, koji je za Kurir objasnio kako je najbolje doći do savršenih usana, koji su oblici najaktuelniji i kojim materijalima bi trebalo izvršiti korekciju.

Da li postoji trend u obliku usana?

- U svemu postoje trendovi, pa tako i u estetskoj medicini. Međutim, jedre usne pravilnog oblika su vanvremenski kriterijum lepote. Danas upotrebom hijaluronskih fillera, u manje od 30 minuta ovaj cilj možemo postići.

Kako doći do savršenog oblika?

- Da bismo dobili savršene usne, moramo sagledati lice u celini. Na osnovu toga određujemo oblik, konture i punoću usana koju postižemo korekcijom. Postoje brojne tehnike kojima se koriguju usne kao sto su: barcode, Paris lips, Soft lips ili Russian lips koja je trenutno dosta aktuelna. A koju od tehnika biramo zavisi od toga kakve usne pacijent želi, od konstitucije lica i pređašnjeg oblika usana. Pravilno urađene usne daju lepši izgled čitavom licu.

Koji fileri su najbolji i najbezbedniji?

- Pored tehnike koju biramo, veoma je važan i odabir filera sa adekvatnom koncentracijom hijalurona, budući da se oni međusobno razlikuju upravo prema koncetraciji koja diktira volumen koji će se od filera dobiti. Pored uvećanja usana, filerima možemo rešiti i asimetriju ukoliko ona postoji. Zahtev za kvalitetno urađene usne je svakako i da one održe prirodan izgled, tj. da se filer u njima ponaša dinamički i da se ne prepoznaje. Na raspolaganju su desetine različitih hijaluronskih filera koji su registovani i bezbedni za upotrebu. Ja sam se konkretno odlučio za jedan organski filer koji osim što se ravnomerno integriše u tkivo, nikada ne daje alergijske ili ganulomatozne reakcije, pa mu je to dodatni adut.

Sve je više nadrilekara. Da li Vam dolaze žene nakon što njih posete i susretnu se sa brojnim posledicama?

- Moram da se dotaknem i teme o nadrilekarstvu, sa čijim posledicama se svakodnevno susrećemo. Iako su dermalni fileri potpuno sigurni jer su biorazgradivi, mnogo je pacijenatkinja koje su uvećavale usne trajnim (i jeftinim) materijalima koji su potencijalno štetni, a da im nije predočeno kakav krajnji ishod upotreba takvih proizvoda može da ima.

Čest je i slučaj da su takve proizvode injektovala nestručna i priučena lica, koja se nikako ne smeju baviti aplikovanjem filera, jer ne poznaju anatomske strukture i mogu dovesti do trajnih posledica. Zbog toga bih još jednom ukazao na to da se estetske intervencije rade isključivo kod sertifikovanih doktora, kao i da upotreba veštačkih materijala poput biopolimera ili metakrila mogu da dovedu do dalekosežnih posledica.

