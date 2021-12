KO IMA BOTOKS I FILERE? DOKTORKA ZA KURIR RASKRINKAVA SLAVNE MUŠKARCE: Evo kome ne treba nijedna operacija, a ko je preterao! FOTO

Kada otvorite neki časopis ili surfujete Internetom, preplaviće vas tekstovi i snimci o ulepšavanju. Pominje se šminka, fileri, botoks i estetske korekcije jer živimo u vremenu kada se kultura mladosti veoma ceni i biti mlad postaje imperativ uspeha i modernog života.

Međutim, o operacijama slavnih žena se zna skoro sve: i koja je zatezala lice, stavila silikone, ubrizgala hijaluron, stavila svoje masno tkivo iz pozadine u lice, ali retko kada pročitate nešto o muškarcima koji su imali tretmane ili operacije.

Da li muškarci manje pričaju o tome ili je stigma u pitanju, probaćemo da saznamo uz pomoć doktorke Dragane Petrović Popović, specijalistom plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, kao i supspecijalistom onkologije. Doktorkino stručno oko će nam pomoći i u “raskrinkavanju” nekih poznatih muškaraca jer mnogi od njih nikada nisu potvrdili da koriste neki tretman ili su se podvrgli estetskom ulepšavanju.

Koje delove tela muškarci najčešće sređuju? Već ste nam govorili o muškim grudima.

- Kod muškaraca to zavisi od životne dobi, kod mladih muškaraca su to klempave uši odnosno operacija korekcije klempavih ušiju. Kod starijih muškaraca su to operacije očnih kapaka, gornjih i donjih i Fejslifting (facelifting) kao i podmlađivanje sopstvenim masnim tkivom, a potom liposukcija, dermolipektomija i abdominoplastika. Takođe, sve više je pacijenata muškog pola koji koriste paletu usluga iz domena Anti ejdžinga (anti aging) kao sto su Botoks, hijaluronski fileri, hemijski pilinzi, a posebno PRP protiv opadanja kose - rekla nam je mr sci med dr Dragana.

Doktorka ne misli da se o muškim operacijama i tretmanima ćuti, već da je nešto drugo u pitanju.

- Ja ne mislim da se o tome ćuti, jer zadovoljni pacijenti često preporuče svojim suprugama ili devojkama i prijateljima da dođu na pregled ili da urade neku operaciju ili neku od metoda podmlađivanja. To znači da oni u svom uskom krugu govore o tome, ali možda se u javnosti ne stiče takav utisak jer mediji koliko ja znam nikada nisu pratili nekog poznatog muškarca kroz proces neke operacije i oporavak, niti oni objavljuju u medijima da su operisani ili da to planiraju - kaže ona.

Poznat je primer američkog pevača Kenija Rodžersa koji je podizao kapke, ali je preterao, odnosno “kockao se sa plastičnom operacijom i izgubio”, a kako je sam priznao magazinu People 2006. godine, pokajao se i rekao da ga “izluđuje”. Naglasio je i da je to uradio malo zbog promene, a delom zato što je imao para i bilo mu je dosadno. Zbog prejako zategnutih kapaka, pevač je izgledao iznenađeno i uplašeno.

Što se tiče profila muškaraca koji rade zahvate ili uzimaju određene tretmane, dr Petrović Popović kaže sledeće.

- Kao sto sam već napomenula mladi koji rešavaju neki urođeni deformitet kao npr. klempave uši ili korekciju nekog stečenog ožiljka ili operišu ginekomastiju i druga grupa su muškarci koji kreću sa metodama i operacijama podmlađivanja, to su muškarci u tridesetim, ali i u poznim sedamdesetim i osamdesetim godinama - naglašava.

Stiven Tajler, Silvester Stalone i Miki Rurk su retki muškarci iz Holivuda koji su priznali zahvate. Stalone je rekao da ih je radio iz medicinskih razloga, odnosno oštećenog nerva pri rođenju, Tajler zato što je pao u kupatilu i uništio lice, a lepotan iz osamdesetih jer mu je zbog dugogodišnjeg bavljenja boksom lice uništeno (5 operacija nosa i jedna jagodične kosti jer je sve bilo smrskano), ali da je otišao kod pogrešnog lekara. Sajmon Kauel je priznao da se botoksirao.

- Dešava li se, da kada gledate neko pojavljivanje svetski poznatog muškarca i prokomentarišete u sebi "ovaj je radio....to i to"?

- Dešava se ali uglavnom u smislu da se zapitam da li jeste, kada, kako, zapitam se da li znam koji je to hirurg koji je operisao tu osobu. I to je dobro, jer je najbolji rezultat onaj kada niko ne zna šta je zapravo urađeno i da li je urađeno, a da sve izgleda skladno, lepo i prirodno. I sama se trudim da takav rezultat dobijem kod svojih pacijentkinja i pacijenata.

Ne treba zaboraviti da za svetske zvezde rade čitavi timovi koji estetske intervencije brižljivo planiraju između velikih projekata i promocija pa čak i jednostavna primena botoksa se precizno planira jer su glumcima mimika i po neka bora neophodni za ulogu i filmsko platno, ali nije između snimanja dva filma ili projekta. Botoks kao što je poznato daje sjajne rezultate u prevenciji bora.

Takođe se zapitam kada vidim loš rezultat zašto je neka osoba to sebi uradila i šta je pošlo po zlu. Inače, jako je bitno pre svake operacije, posebno estetske, razgovarati sa pacijentom uzeti u obzir njegovo zanimanje i stil života, posebno ako je to osoba iz javnog života ili neko ko je profesionalno vezan za TV i film jer u tom slučaju posebno pažljivo treba birati momenat operacije.

Za mnoge poznate muškarce kažemo da "stare kao vino", ali da li je baš sve genetika ili ima i malo estetske čarolije? ( Da li se tu radi o umerenosti, da recimo muškarci urade taman toliko da se ne vidi, a žene imaju tendenciju da preteraju (previše botoksa, prevelike grudi, itd.))

- Mislim da se opet radi o formiranju javnog mnjenja i slike koja se plasira u javnosti. Muškarci su tu nekako manje pod lupom i dozvoljeno im je da dostojanstveno stare dok se o takođe prirodnom toku starenja kod žena mnogo više govori i ženama se možda previše nameće potreba da što duže budu mlade. Istina je negde u sredini, a to je da osoba treba da ostane dosledna sebi, prepoznatljiva ali uz pomoc plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije podmlađena ili 10-15 godina mlađa nego što zaista jeste, a kod mladih osoba da izgledaju kao da su bile na odmoru, da su se dobro odmorile i naspavale, znači sveže, prirodno i skladno - kaže naša lekarka.

Sajmon Kauel priznao botoks

Doktorka nam je izašla u susret, pa je pogledala nekoliko fotografija slavnih muškaraca o kojima se godinama šuška da su imali zahvate ili koristili botoks, a to nikada javno nisu priznali i dala svoje stručno mišljenje.

Bred Pit

- Nisam sigurna, rekla bih da nije operisao uši već da je samo tako ispalo na ovim fotografijama. U svakom slučaju, ova minimalna nesavršenost na ovo skoro savršenom muškarcu izgleda fantastično i ništa ne bih menjala.

Džon Travolta

- Ovde je primenjeno apsolutno sve od botoksa preko fijalirnskih filera, lipofilinga do fejsliftinga potom transplantacija kose i obrva i naravno zubi.

Ilon Mask

- Ovde se zapravo radi o transplantaciji kose koja doprinosi ovako velikoj transformaciji, a najverovatnije i obrva.

Danijel Krejg

- Ovo je baš lep primer starenja, ima tu malo botox, malo filera i lipofilinga čak je po mom mišljenju verovatno tim marketinških stručnjaka rešio da Mr. Bond stari prirodno dok je u zenitu, inače je mogao da operiše kapke pa čak i uši, ali ovako je šarmantno nesavršen i to je dobro!!

Ešton Kučer

- On je operisao nos i popravio konture brade i donje vilice, naravno i frizura dosta pomaže.

Kristijano Ronaldo

- Mislim da Ronaldo nije operisao ništa, ali da redovno koristi botoks i hijaluronske filere kao i PRP.

Rajan Gosling

- Rajan je jako uspešno i skladno operisao nos i to je velika, pozitivna promena na njegovom licu.

Robert Patison

- Glumac je operisao nos, možda čak i ciljano nesavršen nos, ali svakako bolji nakon operacije, velika promena, a ipak vrlo autentičan izgled nosa koji se odlično uklopio u njegov izgled.

Majkl Džekson

- Suvišno je komentarisati primer zloupotrebe plastične hirurgije i nekritičkog odnosa prema pacijentu što je na neki način odredilo njegovu karijeru ali i život.

Inače, jedna od operacija koju je Džekson priznao je ona kada mu se zapalila kosa na snimanju reklame za čuveni brend gaziranog soka 1984. godine i mnogi tvrde da je njegova opsednutost plastičnom hirurgijom počela tada. Tvrdio je i da je imao samo 2 operacije nosa.

Robi Vilijams

- Nisam čak ni sigurna da je ovo zaista on na drugoj slici. možda loš fotošop ili previše filera i korekcije sopstvenim masnim tkivom. Sve u svemu ima šanse za popravku u rukama pravog stručnjaka. Inače, imala sam prilike da ga vidim uživo pre oko 15 godina i moj utisak je bio da je on jedan od onih ljudi kojima ništa je treba korigovati, iako je tada izgledao starije nego što je zaista imao godina. On pleni stavom i energijom mega zvezde koja jednostavno obasjava prostor u kom se nalazi.

Tom Kruz

Previše svega. Nadam se da se radi o pripremi za neku zahtevnu ulogu sa ciljanom tematikom, a ne o zloupotrebi plastične hirurgije.

Zek Efron

- Izgleda mnogo toga odjednom, ali najznačajnija promena je u predelu donje vilice i brade.

Kao što reče dr Dragana, "osoba treba da ostane dosledna sebi", a puteve neka bira shodno sopstvenom nahođenju, pa da li je to plastična ili neka druga hirurgija, manje je bitno.

