DOKTORKA UPOZORILA! JEDNA OD 8 ŽENA OBOLI OD OVOG KANCERA: Potpuno je izlečiv, a najvažnije je da se otkrije na vreme!

Mesec maj posvećen je borbi protiv melanoma. O ovoj temi u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji govorila je doktorka Dragana Petrović Popović, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

- Stalno moramo pričati o melanomu, pa da krenemo od solarijuma. On je u mnogim zemljama zapadne Evrope zabranjen, a tamo gde nije zabranjen pacijenti moraju potpisati informisani pristanak, to znači da su informisani o štetnosti korišćenja solarijuma. Ja bih skrenula pažnju da se solarijum izbegava, to je zaista dokazan kancerogen. To zaista izaziva rak kože i dokazan je melanom. Ja spadam u onu kategoriju lekara koja smatra da solarijum treba biti zakonski regulisan. Negde je zabranjen u potpunosti, a najčešće je ograničen za mlađe od 18 godina i to je i kod nas - kaže doktorka Dragana.

Ona je navela da kada je u pitanju lečenje melanoma, najvažnije je da se on otkrije na vreme, a zatim i da se adekvatno tretira, najčešće operacijom.

Ona se osvrnula i na najrasprostranjeniji kancer kod žena, kancer dojke.

- Jedna od osam žena tokom života oboli od kancera dojke - kaže dr Dragana.

Kao i kod kancera kože, i kod kancera dojke najvažnije je reagovati na vreme.

- Žene moraju redovno da se pregledaju, on je izlečiv ako se otkrije na vreme.

Nakon adekvatne terapije sledi rekonstrukcija dojki.

- Rekonstrukcija znači formiranje oblika i vraćanje na svoje mesto organa koji nedostaje. Nakon završenog lečenja, zajedno sa kolegama donosimo odluku šta je najbolje za pacijentkinjino zdravlje. To se sve odvja u državnim bolnicama i ovo se ne plaća - kaže doktorka Petrović Popović.

