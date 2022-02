ŽIVOTNE LEKCIJE KOJE MORATE PONAVLJATI U DOBA PANDEMIJE: Evo kako da sačuvate ZDRAV RAZUM i životnu energiju!

Živite punim plućima. Nema sigurnosti, ništa nije bogom dano i ništa ne traje zauvek. Ne budite pohlepni i uživajte u malim, običnim stvarima. Sve ostalo je bonus.

U trenutku u kom živimo već smo shvatili da smo obični smrtnici. Suočili smo se s pandemijom, koja ne bira godine, pol, jesmo li bogati ili siromašni, slavni ili anonimni. Dobro bi bilo izvući neke pouke sada kada ništa nije sigurno, jer živimo u neizvesnosti kakav će nam biti svaki sledeći dan. Ostanimo prisebni i učinimo za svoj život barem nekoliko stvari koje će nam pomoći da preguramo svakodnevicu.

Radujte se malim stvarima

Naučite mladu generaciju da se odrekne principa "hoću sve i hoću odmah". Ne može čovek da isplanira svoj život do detalja, ali mora da zna makar ko je, šta je, šta želi da bude, sa kakvim ljudima da živi, a kakve da izbegava. Ništa neće od toga da pobegne, ni posao, ni ljubav, ni ambicije. Retko ispadne na dobro ono što se dobije na brzinu, i bitan je trud i rad na svim poljima, a to zahteva vreme.

Ne budite brzopleti i ne hrlite da sve dobijete odjednom. Lagano, korak po korak, dan po dan i sve za šta ste se borili doći će na svoje mesto. Pustite da život teče polako, mirnim tokom, da ne izgorite pre vremena. Uživajte u sitnicama, radujte se svakom malom druženju, ukusnom zalogaju, šetnji... Nije život samo veliki vatromet već bezbroj malih vatri koje treba da gore u vama.

Nije sve u novcu

Lepše je biti situiran nego nemati dinara u džepu, nije to nešto novo i nikakva mudrost. Potrudite se da odaberete posao od koga ćete moći da živite i uštedite, što danas nije nimalo lako. Ali u kakvoj god da ste materijalnoj situaciji, znajte kako pare ne kupuju ni sreću ni radost. Imate primere u okolini da su ljudi s manje novca srećni sa onim što imaju jer dobro rasporede prihode i uživaju u svakom trenutku. S druge strane, oni bogati često ostaju željni i topline i ljubavi, jer se to parama ne nabavlja. Kratkotrajno je zadovoljstvo koje pruža pun novčanik. Kad je srce prazno, ništa ne vredi.

Borite se za zdravlje

Retki su oni koji ostaju zdravi celog života, zato osluškujte svoje telo i uočavajte znakove kada nešto nije u redu. Idite lekaru čim primetite prve zdravstvene tegobe i popravljajte ono što se popraviti može. Brinite o zdravlju jer ništa nije bogom dano, pa ni zdrav organizam. Ne zapuštajte se, reagujte na vreme, da ne bude kasno kad se osvestite da ste zakasnili, a problem je mogao da se reši.

Ne živi se za druge

Previše smo opterećeni time šta okolina misli o nama. To nam neretko donosi stres, nervozu, nezadovoljstvo, pa i depresiju. Uradite sve da budete zadovoljni sobom. Nema mnogo pravde na svetu i budite unapred spremni da uprkos svim vrlinama u životu možda nećete biti dovoljno poštovani i nagrađeni. Ukalkulišite to unapred, ali držite se sebe, svoga mišljenja i svojih principa. Zaljubite se u sebe, ali ne onako prostački da patite od kompleksa više vrednosti. Poštujte druge, ali znajte ko ste. To je identitet i ne gubite ga.

Niste centar sveta

Što pre shvatite da se Zemlja ne okreće zbog vas, na boljem ste putu da živite kvalitetnije. Ružno je baviti se sobom 24 sata, analizirati svaki susret i svaki poslovni uspeh ili neuspeh, svaku reč ili dodir. Često ljudi o vama uopšte i ne razmišljaju a vi bijete glavu šta ste uradili. I drugi žive oko vas, imaju slične probleme. Naučite da ih čujete i da slušate... Mnogo će vam biti lakše ako ponekad, umesto svog, rešite tuđi problem. Ego je loš životni saradnik.

Iluzije nisu stvarnost

Ne odričite se svojih snova, sanjarenja o boljem životu, uspesima, strasnim ljubavima... Danas je u upotrebi stara rečenica da čovek planira, a bog se smeje. Uzmite to u obzir kada se realnost sukobi s vašim željama i planovima. Ako pravite greške, ne doživljavajte ih fatalno, pokušajte da ih ispravite. Neke ćete moći, neke ne. Učite na greškama, jer nas one često dovedu na pravu životnu stazu.

Ljubav je strpljenje

Više puta doživećete ljubav, bilo prema suprotnom polu, bilo prema porodici. Prvi impulsi su snažni i letećete na krilima ljubavi. Budite spremni da ono što vas je očaralo može i da vas razočara, od partnera do dece. Zato ljubav mora da se čuva, gradi, nadograđuje, ponešto istrpi, oprosti, da bi osećanja opstala. Ne lažite, budite verni, držite reč i ostanite čovek čak i kada se ludi plamen strasti pomalo ugasi.

Ništa nije zauvek

Sve što imate podložno je promeni. Ne treba svega da se plašite, ali mnogi koje volite a ne posvećujete im dovoljno pažnje sutra neće biti tu. Ponašajte se u skladu s tim i provedite vreme s njima najduže što možete. Posećujte svoje stare roditelje, pričajte s njima, i nemojte da se jednog jutra probudite i vidite da su vam deca odrasla a vi se ne sećate njihovog detinjstva. Sačuvajte prijateljstva i negujte ih. Život ima svoje cikluse, sve treba da se radi u svoje vreme, jer drugo nećemo dobiti. Kolo sreće se okreće, možda već sutra nećete imati ono što smatrate da je vaše zauvek. Ništa ne traje večno niti je bogom dano.

Pažljivo s velikim odlukama

Čini nam se da i majušni potez nepobitno utiče na naš život. I najmanje odudaranje nas pomera iz težišta, gubimo ravnotežu i mislimo da je sve izgubljeno. Nije, jer je život dug put koji treba da se pređe, a naše odluke mogu da nas odvedu na stranputicu, ali i ne moraju. Prepoznajte velike odluke koje se donose samo nekoliko puta: izbor posla, partnera i budućnost dece. O njima promislite dugo i pažljivo, ostalo dolazi usput i rešava se u hodu. Ne budite ogorčeni ako se sve ne odvija po planu, nemojte da kukate već idite dalje, sve dalje dok vas služe i noge i srce.

