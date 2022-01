ŽIVIMO KAO OBIČNI LJUDI JER NIKO NIJE SAVRŠEN: Okrenimo se sebi, porodici i prijateljima jer jednostavnost NIJE MODA

Pre godinu dana očekivali smo Novu godinu i Božić sa više entuzijazma. Ima nas još koji visoko uzdignute glave gledamo u budućnost i govorimo da će i ovo da prođe, ali jedva čekamo da stignemo kući i sa tog sigurnog mesta šaljemo poruke pune optimizma.

Neizvesnost je postala naša svakodnevica, srasli smo sa strahom, gubicima i lošim iznenađenjima, pa smo zato 2022. čekali sa manje euforije a više realizma. Uvek je bilo onih koji su pevali dok je goreo Rim, ali i onih koji su hteli da odu.

Možda je najbolje da se pomirimo da velike događaje ne držimo u rukama i ne upravljamo njima. Imamo samo vlastiti život, koji možemo da živimo na svoj način. Mi, obični ljudi, trebalo bi da vodimo običan život, bez preterane ambicije i nedostižnih ciljeva. Takav život nije moda. Glavno je da budemo srećni ako smanjimo svoje materijalne potrebe. Jer samo ako se fokusiramo na doživljaj umesto da nešto posedujemo, smanjićemo količinu stresa i zbližićemo se sa onima koji dele sličnu filozofiju.

I za to ima načina.

VREME ZA DOBROTU

Najvažnije je da ne kupujemo ono što nam ne treba, da odvojimo žudnju od potrebe. Ako vidimo da nas dosadašnji način života ne čini srećnima, odustanimo od kupovine nesreće i posvetimo se nečemu od čega nam srce zaigra. Time treba da se bavimo svakog dana. Naučimo da kažemo "ne" svima koji nas bespotrebno umaraju i oduzimaju nam energiju. Cenimo svaki dobar gest koji nam neko priredi i dočekajmo ga sa osmehom i zahvalnošću. Ne budimo namrgođeni i ogorčeni, štetno je. Gledajmo da ustanemo što ranije i obavimo poslove pre neko što počne dnevna huka i buka. Uz svitanje možemo da meditiramo, razmišljamo i pripremimo se za ostatak dana... Budimo ljubazni prema ljudima u okolini i ponudimo im pomoć ako su u teškoj situaciji. Ne čekajmo da traže, nudimo im sami.

Nije dobro da delujemo odsutno i izgubljeno. Sredimo se. Budimo skoncentrisani i prisutni u onome što radimo. Ako nam poslovi ne idu kako smo planirali, polako. Nije nužno da odmah mislimo na budućnost, neka nam u glavi bude sve ono što smo postigli. Ne bojmo se grešaka, učimo iz njih. Ciljevi bi trebalo da budu dostižni. Ako su i mali, bitno je da nas motivišu umesto da nas potapaju.

Sve što su nas stariji učili tačno je. Bolje vrabac u ruci nego golub na grani.

ZDRAVLJE PA SVE DRUGO

Shvatili smo na najgori način da je život kratak. Provedimo, zato, najviše vremena s porodicom. Ne postoji ništa dragocenije i zbog toga je biti živ toliko lepo. Sačuvajmo prijatelje, družimo se koliko je moguće i podelimo s njima radost i tugu. Treba nam što manje otuđenja od dragih ljudi. Oni su najmanje krivi za promene u načinu života.

Budimo zahvalni što smo zdravi. Kao da smo u avionu koji je ostao bez kiseonika, maske stavimo prvo sebi, pa deci. Kontrolišimo zdravlje da bismo bili sposobni da brinemo o sebi i drugima. Ništa ne uzimajmo zdravo za gotovo, jer ne možemo da znamo kad dolazi kraj zdravlju i dobrom životu. Približimo se novim tehnologijama, naučimo sve o smart telefonima i računarima kako bismo mogli da idemo u korak sa onima koji to već znaju, od dece do kolega. Smanjimo korišćenje automobila. Vozimo se javnim prevozom. Šetajmo, ili vozimo bicikl koliko god smo u stanju. Gde god možemo, krenimo pešice. Zdravo je, a i jeftinije.

Jednostavan, običan život nije moda. Poenta je da budemo srećni ako smanjimo svoje materijalne potrebe Cenimo svaki dobar gest koji nam neko priredi i dočekajmo ga sa osmehom i zahvalnošću. Ne budimo namrgođeni i ogorčeni Shvatili smo na najgori način da je život kratak. Provedimo zato najviše vremena s porodicom. Ne postoji ništa dragocenije i zbog toga je biti živ toliko lepo Budimo zahvalni na tome što smo zdravi. Ništa ne uzimajmo zdravo za gotovo, jer ne možemo da znamo kad dolazi kraj zdravlju i dobrom životu Zaboravimo na perfekcionizam, živela nesavršenost! Prihvatimo da nismo rođeni za sve i budimo zadovoljni onim kakvi jesmo

NE TROŠIMO PREKO MOGUĆNOSTI

Ne trošimo novac na restorane. Sve su skuplji. Pojedimo jednostavna jela u brojnim kuhinjama kuvane hrane, a naravno da je najbolje da kuvamo kod kuće. Ne fantazirajmo, spremimo obična jela sa zdravijim namirnicama. Ne treba da jedemo brzo, već da uživamo polako, u svakom zalogaju - hrana je ritual, a ne prežderavanje. Postoje seoska domaćinstva i mali proizvođači od kojih možemo da kupujemo, bez usluga supermarketa.

Oblačimo se minimalistički i ne bacajmo novac na nepotrebnu odeću. Razmenimo po koji komad s prijateljima. Bitniji je stil od mode. Ne nasedajmo na rasprodaje. Naučimo da popravljamo stvari, koje god bile, umesto da kupujemo nove. Provedimo vreme čitajući knjige umesto da visimo na društvenim mrežama. Na telefonima ukinimo bezbrojne notifikacije na koje se samo trzamo i nepotrebno odgovaramo. Ukoliko je moguće, proveravajmo mejlove jednom dnevno umesto svaki čas. Isključimo telefone noću i dobro se naspavajmo.

Kućni budžet treba pažljivo da isplaniramo i da ne trošimo preko mogućnosti. Izbegavajmo kredite i ne pravimo dugove. Neka smo i na nuli, ali neka je pozitivna, jer ne znamo šta će biti sutra. Uložimo vreme i novac u neki svoj mali hobi koji će nam donositi zadovoljstvo svaki dan. Navikavajmo se da je i dosada deo života pa jedan deo dana prosto ne radimo ništa.

NIKO NIJE SAVRŠEN

Zašto da trošimo i previše vremena premišljajući se šta ćemo da obučemo? Nema potrebe. Spremimo unapred nekoliko kombinacija i ujutru samo uskočimo u njih. Dan tako počinje bolje. Vozimo automobile polako, bez žurbe, smanjićemo količinu stresa. Bolje da zakasnimo nego da ne stignemo.

I kućne poslove radimo polako. Ne jurimo stalno veliko spremanje, već deo po deo.

Imajte na umu i to da samo gubimo vreme razmišljajući o lošim stvarima koje se događaju. Usredsredimo se na lepše delove života i o njima pričajmo. Nije to bekstvo, već spasavanje glave u svakom smislu. Ne upoređujmo sebe s drugima, već furajmo svoj fazon. Bespotrebno je. Uvek ima boljih, ali i gorih. Umesto toga, naučimo nešto novo svaki dan, gde god stignemo. Ako nas neko opterećuje, stavimo mu do znanja da nismo dostupni non-stop.

Provedimo što više vremena u šetnji, istražujući delove grada ili sredine u kojoj živimo. I to su velika otkrića, avanturizam kome se nismo nadali. Zaboravimo na perfekcionizam, živela nesavršenost! Prihvatimo da nismo rođeni za sve i budimo zadovoljni onim kakvi jesmo. Običan život ne znači odreći se radosti života! Neka postoji dan kad ćemo se počastiti nečim što nismo planirali, super kupovinom ili odlaskom u dobar restoran, pićem u kafani s prijateljima.

A onda idemo kući, da s porodicom provedemo najlepše doba dana. I života.

