ZA NAJMLAĐE: Tabla za SVETLEĆE crteže sa 3D naočarama – edukativna i zabavna!

Najbolji način da svojim mališanima crtanje i pisanje učinite još zanimljivijim i korisnijim jeste da im omogućite da im crteži i slova sijaju – pogledajte OVDE kako!

Tabla koja se stavlja na postoje koje svetli će oduševiti gotovo svakog dečaka i devojčicu! Na njoj crteži svetle, a uz nju se dobijaju i 3d naočare koje čine da crtež dobije novu dimenziju! Klinci će uz nju radije crtati i pisati, a veliki plus je to što se uz nju dobijaju i šabloni za crtanje. Deca će uz njih naučiti da crtaju stvari koje možda do sada nisu znali, što će ih dodatno motivisati.

Pošto sve na njoj sija i interesantnije je od papira, možete iskorititi ovu tablu kako biste najmlađima objasnili neku oblast koja im teže „pada“. Na primer, sijajući matematički zadaci kod školaraca biće lakši za shvatiti nego „suvi“ zadaci na papiru.

***Ova tabla se danas po specijalnoj ceni može poručiti ili online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.***

foto: Promo

Ova specijalna tabla je sjajan poklon za decu svih uzrasta. Nećete pogrešiti ni ako je kupite dečacima, ni ako je kupite devojčicama, jer ona se svima dopada.

***Poručite već danas ovu magičnu 3d tablu i učinite da njihovi crteži zablistaju u punom sjaju, ali bukvalno – poručite online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.***

Promo tekst