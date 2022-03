SEZONA SVADBI JE UVELIKO POČELA: Ovih 7 GREŠAKA mlade prave kad biraju VENČANICE, zbog kojih često ZAŽALE

Hejli Segar je radila više od sedam godina u salonu venčanica i pomogla je velikom broju žena da pronađu svoju venčanicu iz snova. Iako osetite olakšanje kada napokon kupite pravu, ceo proces biranja može da izazove i nervozu.

Zato je Hejli otkrila sedam najvećih grešaka koje žene prave kada kupuju venčanicu. Buduće mlade, pažljivo čitajte kako biste izbegle razočaranja.

Dovođenje previše ljudi koji mogu da pomute vašu procenu

Kupovina venčanice može biti zabavna, ali to je ujedno i jedna od intimnijih kupovina. Iako je nekim mladama potrebna energija grupe, drugima će možda biti teško da izdvoje svoje misli i mišljenje od pratnje.

To može da bude jako frustrirajuće, što dovodi do toga da žena kaže "da" haljini koja joj možda ne bi bila prvi izbor da je došla u pratnji s manjom grupom koja razume kako je to nositi se s pritiscima kod kupovine haljine.

Još uvek gledate haljine nakon što ste kupili svoju

Iskušenje da nastavite da gledate venčanice nakon što ste kupili svoju je neizbežno. Postoji toliko lepih haljina, a Instagram je pun profila inspirisanih venčanicama jednako kao i Pinterest.

Osim toga, nije neuobičajeno pomisliti da možda postoji nešto što je savršenije od onog što ste kupili. Ako je to koren vašeg žaljenja, najbolji savet je da poštujete svoj izbor. Uvek će biti prelepih haljina, ali samo jedna je vaša venčanica.

Preterano fokusiranje na jedan deo haljine

Vratite se kući iz salona nakon što kupite haljinu i zatim pregledate sve fotografije od tog dana. Istog trenutka krenete da zumirate određene detalje haljine - bilo da je to mrežasti V-izrez, boja čipke ili prisutnost ili odsutnost rukava - fokusirate se na njih. U trenutku vas to dovode do sumnje i nezadovoljstva.

Venčanice nisu nešto što kupujemo svaki dan, pa je preterano fokusiranje na detalje koje ne nosite često - normalno. Najbolji lek za to je da nazovete prodavnicu i tražite da ponovo isprobate haljinu kako biste utvrdili jesu li nedostaci tih detalja bili preterani i da li vam se sviđa haljina onoliko koliko vam se sviđala kada ste je kupili.

Ako još uvek oklevate oko određenih aspekata, razgovarajte o tome s prodavačicom u butiku koja će onda moći da vas sprovede kroz druge opcije.

Potrošite puno novca i onda zažalite

Za većinu žena venčanica je najveće ulaganje u odeću koju su do sada imale. Ceo proces planiranja venčanja je generalno prepun ulaganja velikih razmera, pa je normalno da se preznojavate pri kupovini haljine.

Ako smatrate da ste prešli budžet za haljinu, možete da olakšate sebi tako da uskladite svoj plan potrošnje i pogledate i druga područja ulaganja za venčanje u kojima ćete možda moći da smanjite troškove ili se odlučite za finansijski prihvatljivije opcije.

Mislite da ste prebrzo kupili haljinu

Posetili ste jednu ili dve prodavnice, uzeli haljinu i kupili onu koju vam se svidela u tom trenutku. Ali se nakon nekog vremena osećate kao da ste je prerano kupili.

U toj situaciji bi trebalo da se prisetite koliko vam se svidela haljina kada ste je kupili i vratite se tom osećaju kada vam se ova misao vrti po glavi. Zaista je divan osećaj pronaći haljinu koju volite.

Idite glavom, a ne srcem

Kupovina venčanice je emocionalnog karaktera, pa je mladama vođenim logikom primamljivo da pristupe kupovini na taj način da traže haljinu koja odgovara njihovom mentalnom opisu umesto da se usredsrede na pronalaženje nečega što će obući da ih usreći na njihov veliki dan.

Ako znate da ste skloniji ovakvom načinu kupovine, ne zaboravite da se oslonite na zabavnu prirodu ovog procesa i kupovine.

Kupujete ono u čemu mislite da drugi ljudi žele da vas vide

U trenutku kada se verite, čini se da vam dolazi milion neželjenih mišljenja, od toga koju vrstu mesta bi trebalo da razmotrite za slavlje do toga ko treba da bude na vašoj svadbenoj proslavi. Ova mišljenja jednako lako mogu da se pretoče u predloge za vrstu venčanice koju bi trebalo da nose.

Vaš verenik želi pripijenu haljinu, vaša buduća svekrva želi nešto klasično s čipkom, vaša sestra koja se udala pre pet godina želi da prepravite njenu haljinu i nosite je - pritisak da udovoljite svim tim mišljenjima može biti težak, pogotovo kada dolaze od važnih ljudi u vašem životu.

Međutim, povrh svega, neverovatno je vidljiva razlika između onoga kada vidite nekoga ko nosi nešto na silu ili pod pritiskom i kada vidite mladu u haljini koja je zaista čini sretnom. Nosite ono što vam donosi radost, piše Insider.

