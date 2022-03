DA LI JE LJUBAV SA KOLEGOM BEZBEDNA? Mnogi veruju da je to PROPAST, a evo zbog čega neke kompanije imaju i LJUBAVNE UGOVORE

Definitivno je manje privlačno i uzbuđujuće poslati kolegi namigujući emotikon putem poruke nego razmeniti stidljive poglede pored aparata za kafu. Ipak, čak i kada su prolazne interakcije koje su nekada rasplamsale romanse u kancelariji postale nemoguće tokom izolacije, kolege su se i dalje "pronalazile"– čak i bez konferencijskih ili radnih stolova preko kojih bi "letele" varnice.

Podaci američkog Društva za upravljanje ljudskim resursima (SHRM) iz februara 2022. sugerišu da su se romanse na radnom mestu zapravo povećavale čak i kada su zaposleni radili od kuće. Trećina od 550 ispitanih Amerikanaca odgovorila je da su započeli ili zadržali vezu sa kolegom tokom pandemije – što je porast od 6% u odnosu na dane pre pandemije 2019.

foto: Profimedia

Čak i u globalnoj pandemiji, radnici su pronašli način da nastave da se zabavljaju sa kolegama – činjenica koja naglašava neizbežnost "kancelarijske romanse".

Radno mesto je plodno tlo za ljubav i požudu, iako se rukovodeći u kompanijama mrsko gledaju na odnose među kolegama koji nadilaze striktno poslovne, pa i prijateljske.

Ljubav na poslu postoji iz davnina

Uprkos tome što se smatra donekle tabuom, 75% ispitanika u SHRM anketi je reklo da nema ništa protiv da kolege međusobno izlaze i idu na dejtove. Uostalom, polovina je rekla da im se u nekom trenutku dopao kolega. I koliko god je to glavobolja za mnoge kompanije, romansa među kolegama postoji decenijama – ako ne i vekovima.

foto: Profimedia

"Čak i kada se vratimo u industrijsku eru, već tada je bilo diskusija o tome da postoje simpatije na radnom mestu", kaže Ejmi Nikol Bejker, profesorka na Univerzitetu Nju Hejven u SAD-u, koja proučava romantiku na radnom mestu.

Iako se mnogi ljubavnici sretnu na poslu, to ne mora nužno da se završi skandalom. Baš suprotno, to bi moglo dovesti do bajkovitog kraja, poput Baraka i Mišel Obame, koji su se sreli u advokatskoj kancelariji u Čikagu kada su bili u dvadesetim godinama.

Podaci iz 2017. pokazuju da čak jedan od 10 heteroseksualnih parova u SAD-u kaže da se upoznao na poslu.

Uzimajući u obzir neke podatke koji pokazuju da ljudi u SAD-u između 20 i 50 godina provode skoro četiri puta više vremena sa kolegama nego sa prijateljima, čini se gotovo izvesnim da će se roditi jače emocije između ljudi koji dele radni prostor.

foto: Profimedia

"Ne iznenađuje da je toliko ljudi zainteresovano za kolege, jer nam posao godinama oduzima sve više i više vremena", kaže Vanesa Bons, vanredni profesor organizacionog ponašanja na Univerzitetu Kornel u SAD-u, koja proučava dinamiku romantike na radnom mestu.

Jedan od ključnih razloga za porast romantičnih odnosa na poslu jeste, smatra Bonsova, jeste to što su zaposleni sada "ispod radara" nadređenih i drugih kolega.

Zašto se neko zaljubi u kolegu?

Što osoba više vidi nešto (ili nekoga), to joj se više sviđa. Ovo favorizovanje "poznatog" je psihološka pristrasnost koja se zove efekat puke izloženosti.

"Samo viđanje nekoga više puta može dovesti do privlačnosti", kaže Ejmi Gordon, profesorka psihologije na Univerzitetu u Mičigenu.

Slično tome, istraživanje romantike na radnom mestu pokazalo je da boravak u istoj blizini sa nekim duže vreme može povećati sklonost toj osobi - što češće viđamo nekoga i što više interakcija imamo sa njima, to se brže razvija međuljudska privlačnost.

foto: Profimedia

Ta pristrasnost bi se čak mogla odnositi i na šefove koji favorizuju zaposlene koji se više druže sa njima. Ali ova pristrasnost nikako nije ograničena na striktno fizičku blizinu.

"To je takođe emocionalna blizina i intelektualna blizina", kaže Bejker. Bilo da se radi o komunikaciji putem mejla, ZOOM-a, ili društvenih mreža, još uvek komuniciramo jedni s drugima, ističe ona.

Ova dosledna izloženost i interakcija i dalje stvara preferencije, bez obzira na fizičku lokaciju – što može objasniti zašto je "kancelarijska romansa" preživela u eri rada na daljinu.

Još jedan faktor koji prevazilazi fizičku kancelariju je sklonost ljudi prema onima sličnim sebi, s obzirom na to da su kolege izabrale isti karijerni razvoj i kompaniju.

foto: Profimedia

"Ako ste oboje advokati, ili ste oboje obučeni na isti način, ili oboje razmišljate o životu na isti način, ta sličnost će takođe podstaći naklonost i razumevanje", kaže Bejker.

Ova hemija se može uvećati kada ljudi zajedno rešavaju problem. Istraživanja su pokazala i da stresne situacije mogu izgraditi i učvrstiti međusobne veze i odnose.

Šta ako se zaljubite na poslu?

Iako je kancelarijska romansa praktično neizbežna - i široko prihvaćena - i dalje je komplikovana. Prvo, intimniji odnos između kolega može povećati rizik od tvrdnji o seksualnom uznemiravanju i stvoriti sukob interesa.

Takođe, romansa na poslu takođe može da bude neprijatna ostatku tima i utiče na sveukupni učinak.

foto: Profimedia

Posmatrači sa strane mogu da se osećaju uznemireno, jer "odstupate od prilično jasnih normi na radnom mestu u vezi sa tim šta je prihvatljivo ponašanje. Kada neko u timu ima dvojaki odnos, to menja norme na nejasan i nezgodan način", kaže Bonsova i dodaje da tada zaposleni više ne znaju šta je prikladno.

Međutim, s obzirom na to da romansa na poslu ne može da se iskoreni, neki stručnjaci kažu da će pametne kompanije dozvoliti zaposlenima da izlaze na sastanak, a da pritom ne prelaze profesionalne granice.

foto: Profimedia

"Upravljanje situacijom, za razliku od pretvaranja da ne postoji, ili ne bi trebalo da postoji, je bolji pristup", kaže Džoni Tejlor, izvršni direktor SHRM-a. On veruje da je obavezno obelodanjivanje, barem HR-u i direktnom menadžeru, ključno, a mnoge kompanije imaju takozvane "ljubavne ugovore" koji zahtevaju od radnika da urade upravo to.

Uprkos ovim pravilima i potencijalno nesigurnim situacijama, ipak, kancelarijske romanse će se i dalje dešavati - a sa svim uključenim psihološkim faktorima, teško je kriviti kolege jer su se zaljubili jedno u drugo. Ipak, važno je da radnici budu svesni posledica, bez obzira na to koliko je njihov tim opušten. Na kraju krajeva, ne završava se svaka romansa na poslu rečenicom "živeli su srećno do kraja života". Onda neće biti zabavno uočiti lice svog bivšeg na mreži tokom Zoom poziva svakog dana.

