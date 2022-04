ZALJUBILA SAM SE U BRATA SVOG OČUHA KOJI JE OŽENJEN: Zbog afere porodica je IZBACILA iz kuće! OVO joj je jedino rešenje

- Moja porodica me izbacila jer sam se zaljubila u brata svog očuha, koji je oženjen i duplo stariji od mene. Skrhana sam jer su me potpuno izbacili iz porodice, iako se i dalje druže s njim – napisala je jedna žena za "The Sun".

Njen otac je preminuo kada je imala dve godine, a mama se ponovno udala za njenog očuha kad je imala pet godina. Uvek se osećala kao da nemaju puno vremena za nju kada su dobili njenog brata. – Moj očuh je oduvek bio blizak sa svojim bratom. Oboje su u kasnim četrdesetima. Njegova ćerka je mojih godina i zajedno smo bile u školi. Bile smo najbolje prijateljice. Nikad ga nisam doživljavala kao bilo šta drugo osim brata mog očuha. To je bilo sve dok nisam počela raditi u njegovoj kancelariji kada sam imala 20 godina. Nosio bi odelo i hodao naokolo s autoritetom. Izgledao je moćno i seksi – nastavila je.

foto: Profimedia

Ostajali bi do kasno nakon posla i razgovarali satima. Ispričala mu je sve o svojim nesigurnostima, a on ju je slušao i posvetio joj pažnju za kojom je žudela. Jedne noći imali su seks.

– Nisam se osećala prljavo. Osećala sam se ispravno. Vodili smo ljubav. Bilo je to više od požude, volela sam ga. Skrivali smo se ovako godinu dana, a on je obećao da će ostaviti ženu. Mrzela sam čuvati našu ljubav u tajnosti. Jednog dana sam pukla i rekla njegovoj ćerki. Bilo je kao da sam ispalila bombu. Ubrzo me cela porodica ponižavala i mrzela – ispričala je.

Pre šest meseci su je roditelji izbacili iz kuće, pa odtad živi s prijateljicom i nije ih videla. Poslala je mami bezbroj poruka, ali ona ne želi imati ikakav kontakt s njom. Kao ni njena najbolja prijateljica ili bivši ljubavnik.

foto: Profimedia

– Koliko god ova situacija bila bolna, barem ste otkrili njegov nedostatak predanosti pre nego što ste se više povezali. Možda biste mogli napisati pismo svojoj mami izlažući sva svoja osećanja o tome šta se dogodilo i kako se sada osećate.

Možda neće odgovoriti, ali će barem znati kako se osećate. Mladi ste i imate dovoljno vremena da pronađete nekoga ko je istinski dostupan i ko će vas voleti i ceniti – odgovorila joj je Deidre.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

