AKO VARA ŽENU S VAMA, OVOME SE NIKAKO NE NADAJTE: Evo zašto ne treba da se upuštate u ljubavnu vezu s OŽENJENIM MUŠKARCEM

Priča je uglavnom klasična: Vi ste sami, on, navodno, ima probleme sa ženom, u divnoj ste vezi, on je poseban, volite se, ali se i dalje ne razvodi... Ponekad vas ni sva upozorenja ovog sveta da oženjene muškarce treba zaobilaziti u širokom luku ne mogu odvući od onog jednog, zauzetog, s kojim vas je, kako vam se čini, spojila sudbina.

I najmudrijim ženama dešava se da im osećanja nadvladaju razum i da im se učini kako je upravo on taj s kim je suđeno da provedu ostatak života. A scenario je uvek isti - oboje imate problema, on se svađa sa ženom, ne voli je, kaže da odavno ne spava s njom (laže!), vi ste neko vreme bez partnera i sad se "samo" treba strpiti i sačekati da se konačno razvede.

Stručnjak za muško-ženske odnose Greg Behrend, koji je radio i kao konsultant za seriju "Seks i grad", za žene koje su u vezi sa oženjenim muškarcima ima odličan savet.

- Nikada nemojte zaboraviti da je on u braku s nekom drugom ženom, a ne sa vama! Iako sigurno mislite da ste bolji i lepši ili atraktivniji od nje i da je vaša veza drugačija, on je oženjen i nemojte ignorisati taj signal opasnosti. Rizik je za vas zaista prevelik. Jer vi ste ti koji stalno čekate, grickate usne, gledate na sat, potiskujete svoje želje i provodite praznike i vikende sami. Ne zaslužujete da zbog njega sedite kući i živite "u leru", dok on bez žurbe analizira i smišlja šta će i kako će, tretirajući vas kao usputnu stanicu i seksualni objekat - kaže Behrend.

Zato, drage dame, stavite prst na čelo i dobro razmislite da li želite da zaigrate tu opasnu igru na sve ili ništa, da na kraju, kada shvatite koliko ste vremena izgubili na pogrešnog muškarca (koji, naravno, nikada neće napustiti porodicu jer je takvih kao vi napretek), ne biste proklinjale dan kad ste srele vašu zauzetu ljubav koja će vas, kada počnete da ga gušite, očas posla zameniti drugom..

