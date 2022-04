AKO VOLITE HURGADU, VOLEĆETE ŠARM EL ŠEIK JOŠ VIŠE: Ovaj hotel će vam pružiti sve ono što očekujete od svetski poznatog lanca

Kako nas je već i naučio svaki hotel iz poznatog lanca, luksuz u očima, dopunjen je i vrhunskom uslugom i sjajnom hranom, a u slučaju hotela Steigenberger Alcazar 5* sve to je dopunjeno i prednošću odlične lokacije. Naime, ovaj prelepi hotel se nalazi u poznatom Nabq Bay-u, svega 13 km od aerodroma i 12 km od poznatog trga Soho, epicentra zabave, gastronomskih uživanja i šopinga. U neposrednoj blizini je i centar mesta Nabq Bay, kao i odličan tržni centar La Strada. Ništa nemojte propustiti u Šarm el Šeiku, sve je vredno vašeg vremena i sve uspomene će vam navraćati u misli, oči i nozdrve, danima nakon povratka kući. Bilo da su u pitanju trgovačke ulice starog ili novijeg datuma, gde ćete se obavezno cenjkati jer se to od vas očekuje, jer je to naprosto kultura i običaj, bilo da su u pitanju avanture koje će uzdrmati adrenalin dok plovite u beskraj Crvenog mora ili dok dižete prašinu po sinajskoj pustinji, vozeći mali, crveni kvad.

foto: Promo

Ukoliko vaš izbor padne na hotel koji vam danas predstavljamo, biće to idealan spoj uzbudljivog Egipta i njegovog najfinijeg osećaja za luksuzno i spokojno odmaranje. Ovaj hotelski lanac je izmislio pojam prijatne tišine koja odmara uši, i sve u vezi sa njim je na zavidnom nivou.

foto: Promo

Steigenberger Alcazar 5* ima svoju plažu sa pontonom dugim 600m i većim delom plaže koji je prekriven koralima, pa se preporučuje koršćenje obuće za kupanje. Naravno, upotreba peškira i ležaljki je za goste hotela besplatna. Tri velika i dva dečija bazena su tu za uživanje u kupanju i pored plaže. Osim plivanja, za one koji cene aktivan odmor i vole rekreaciju na suncu i u vodi, tu su tereni za tenis i odbojku na plaži, mini fudbal, boćanje, stoni tenis, aerobik, streličarstvo, bilijar, ali i drugi vidovi animacije u toku celog dana. Za ljubitelje treninga sa tegovima, na raspolaganju je teretana u okviru Spa centra, koji je takođe, posebna priča, sam po sebi.

foto: Promo

Usluga u hotelu je All Inclusive što podrazumeva nekoliko glavnih obroka – doručak, kasni doručak, ručak i večera – po principu samopozluživanja i odabira između nekoliko jela, po pravilima hotela. U koncept su uključene užine, kolači, sladoled i domaća pića, kako bezalkoholna, tako i alkoholna. Osim glavnog restorana, u kojem se poslužuju glavni obroci, hotel se može pohvaliti izuzetnom ponudom a la carte restorana: japanski restoran Hama, italijanski restoran Limoni, dva restorana orijentalne kuhinje Rihana i Amoura, zatim restoran mediteranske kuhinje La Maison, i restoran ribljih specijaliteta Sanafir. Gostima je na raspolaganju i nekoliko barova.

foto: Promo

Sobe ovog fenomenalnog hotela se kreću od prostranih, preko veoma prostranih, do izuzetno prostranih i vrlo luksuznih, ali svima im je zajedničko da će u njima svaki gost uživati, kao i da poseduju balkon/terasu, satelitsku televiziju, klima uređaj, ketler, fen za kosu, sef i mini bar (sa vodom i sokovima).

foto: Promo

Ovaj hotel je samo jedan od brojnih u Šarm El Šeiku , koji je vredan naše preporuke. Jednako dobri hoteli su i svuda na obali Hurgade i okruženju, ukoliko ste više zainteresovani za drugu obalu Crvenog mora.

foto: Promo

Za koju god destinaciju da se odlučite, rezervaciju možete napraviti i online putem našeg sajta , kao i telefonski putem call centra gde će vam se na broj 011 655 78 00 ljubazne kolege javiti i dati sve potrebne informacije.

