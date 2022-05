DA LI VAM JE TRAVNJAK POŽUTEO? Evo šta treba da uradite da biste rešili ovaj problem!

Iako sunce nije toliko jako da bi naudilo travnjaku, on na proleće često izgubi „svežinu“ i požuti, pa samim tim ne izgleda lepo i uredno. A nećete verovati koliko jednostavno se ovo rešava – pogledajte OVDE.

Bezobzira što nisu paklene vrućine jer smo još uvek u proleću, travnjak je ipak potrebno zalivati i sada. Jasno je da zalivanje običnim crevom iziskuje vreme i plus što se potroši jako mnogo vode. Kako da ne gubite vreme, a da vam travnjak bude uredan?

Ono što morate imati kao dodatak crevu jeste specijalni nastavak koji odgovara SVAKOM crevu. Na sebi ima čak 12 mlaznica, a svaka od njih na sebi ima po 3 rupice. Za razliku od običnih prskalica gde su mlaznice fiksirane (mada u većini slučajeva postoji samo jedna), ove mlaznice su FLEKSIBILNE! To znači da ih možete rotirati za 360 stepeni, okrenuti ih na koju god stranu želite i to svaku ponaosob! To će vam omogućiti da ne preskočite ni jedan deo travnjaka i/ili bašte. Da ne govorimo koliko će vam ovo značiti na leto kada počnu jake vrućine i travnjak bude zahtevao još više vode.

GDE MOŽE DA SE PORUČI? Imaju 2 opcije: Ili online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999, a iznenadićete se koliko pristojna je cena s obzirom da je ova stvarčica nešto što ćete koristiti godinama i godinama.

Velika prednost je i to što svaka mlaznica ima tri rupice. To znači da nema jakih vodenih udaraca koji bi mogli da oštete biljke i/ili travnjak. A pored funkcionalnosti, ova prskalica ima i zanimljiv dekorativni momenat: zamenjuje fontanu u vašem dvorištu i čini da izgleda još lepše nego što jeste.

