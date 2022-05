BIVŠA NOVINARKA NAPUSTILA POSAO DA BI RADILA KAO ESKORT: Muškarci me ne plaćaju zbog s*ksa, već ZBOG OVOGA! Neverovatno!

Eskort Samanta X iz Australije kaže da mnogi ljudi misle da se njen posao tiče samo jedne stvari - seksualne aktivnosti s klijentima. Međutim, ona tvrdi da joj neki muškarci plaćaju mnogo novca samo da bi s njima razgovarala

Dodaje da je u industriji dovoljno dugo da zna da je ono što muškarci stvarno traže - emocionalna povezanost.

- Ono zbog čega sam tražena u industriji eskorta nisu donji veš i visoke potpetice (koje su užasno neudobne), niti je za mene to samo novac (ali to je veliki deo toga, neću da lažem) - to je veza koju ostvarim s muškarcima - napisala je za "Body and Soul".

- Imam privilegiju da vidim i čujem kako se muškarci iz svih sfera života otvaraju. Slušam njihove priče, mogu da čujem njihove probleme, o njihovim vezama i šta im se događa u životu - objasnila je.

- Tajne koje mi muškarci poveravaju inspirisale su me da napišem dve knjige, a prilično često me muškarci traže jer im treba razgovor - dodala je.

Piše da je čula neke grozne priče, kao na primer da je jednog klijenta kao dete silovao sveštenik i da o tome nikad pre nije pričao. Drugi klijent joj je ispričao da mu je žena poginula u automobilskoj nesreći ostavljajući ga da se brine za troje male dece, a da on sam ne zna ni da skuva jaje.

Samanta priznaje da naplaćuje hiljade dolara, čak i ako muškarci samo žele da razgovaraju.

- Uvek, uvek me šokira da su muškarci spremni da plate moj honorar samo da bi razgovarali sa mnom, a u suštini bi trebalo da razgovaraju s profesionalcem - rekla je.

- Čak im često i kažem da bi poseta psihijatru bila puno jeftinija, ali onda dobijam odgovore poput "zašto bih, pobogu, išao psihijatru koji će me osuđivati" - objasnila je.

Samanta priznaje da nije edukovana za to i da nema nikakvu obuku koja bi joj pomogla da se nosi s takvim situacijama, ali kaže da je tu da sluša i zagrli.

Bivša novinarka Samanta je s 37 godina odlučila da napusti svoj posao kako bi počela da radi u eskort industriji. Od tada je napisala i dve knjige o svom poslu - "Hooked" i "Back On Top".

