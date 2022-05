D. J. JE USPEO DA SMRŠA 42 KG POTPUNO PRIRODNO, BEZ HEMIJE I RIGOROZNE DIJETE: Ovo je njegova priča!

- Bio sam morbidno gojazan još od svoje 18. godine, nabacio sam mnogo kilograma zbog depresije i lošeg izbora hrane. U junu 2020. bio sam lošeg zdravlja. Već sam bio dijabetičar skoro 10 godina ( bez insulina ) i tada sam uzimao mnogo lekova, imao sam užasne epizode bolova u stomaku. Doktori nisu našli ništa, ali su dijagnostikovali masnu jetru kao verovatan uzrok i to je bila moja poslednja kap. Sestra mi je donela Green Fit biljne kapi za mršavljenje što je kupila na internetu i ja sam počeo da ih pijem bez nekih prevelikih očekivanja. Svidelo mi se što je sve prirodno, na bazi lekovitog bilja i što su naglašavali da kapi povoljno utiču na organe za varenje.

Počeo sam da ih pijem krajem juna i do početka septembra sam već bio skinuo 12 kg, a da nijednom nisam otišao u teretanu! To me je jako obradovalo i motivisalo tako da sam počeo da budem aktivniji, ali bez napornog vežbanja. Išao sam u lagane šetnje svakodnevno oko pola sata do sat vremena. Tek prošlog leta sam počeo da idem u teretanu pošto sam hteo da zategnem i stomak. Sve u svemu, napravim između 6000 i 11000 koraka dnevno i trudim se da 5 do 8 sati nedeljno radim bilo koje vežbe (uključujući hodanje). Inače radim u kancelariji i sedim veći deo dana, a takođe sam i veoma lenja osoba.

Takođe sam korigovao ishranu. Prvo sam izbacio masnu, prženu hranu, alkohol, gazirana pića i grickalice. Kada su jednom krenuli kilogrami da spadaju, delovalo je da ih je nemoguće zaustaviti!

U junu 2021. postigao sam željenu težinu od 78 kg, i BMI mi je spao sa 41 na 21.

Da dodam, rešio sam se i visokog krvnog pritiska za koji sam uzimao lekove. Jedini lekovi koje sada moram da uzimam su lekovi za štitnu žlezdu.

Green Fit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

DOZIRANJE I VREME TRAJANJA:

Green Fit biljne kapi uzimaju se dva puta dnevno, ujutru i uveče po 75 kapi i traju oko 10 dana. 3 bočice ovih kapi su dovoljne za mesec dana. Za najbolje rezultate vam preporučujemo da koristite Green Fit biljne kapi 2 meseca u kontinuitetu (6 bočica), a na dalje po potrebi.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

