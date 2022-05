TO ŠTO SAM FINA PREMA TEBI NE ZNAČI DA HOĆU DA IMAM S*KS SA TOBOM: Otišla kod automehaničara, pa poludela zbog NEPRISTOJNE ponude!

Anonimna žena je izrazila ogorčenje nakon što ju je njen mehaničar pitao da li je zainteresovana da bude njegova „prijateljica sa povlasticama“ usred popravke njenog automobila, iako on već ima ženu.

Žena je ispričala svoje iskustvo na Redditu gde je rekla da se nedavno preselila na novu lokaciju i da je posetila mehaničara na preporuku prijatelja nakon što je njen automobil počeo da se kvari. Dok je žena u početku osećala da nema crvenih zastavica tokom razgovora sa mehaničarom, stvari su se preokrenule kada se vratila dve nedelje kasnije i on je počeo da joj postavlja privatna pitanja o njenom ljubavnom životu. Tada ju je mehaničar usputno pitao da li želi da se druži sa njim i rekao joj da nije važno što je oženjen. Žena je u postu napisala:

- Nedavno sam se preselila i morala sam da tražim novog mehaničara. Na preporuku (muškog) prijatelja otišla sam do mesta nedaleko od mene. Vlasnik mi je dodelio mehaničara i bio je odličan i veoma dobro upućen u automobile. Moj auto je imao nekih čudnih problema pa da bi ih identifikovao, ovaj mehaničar je uradio probnu vožnju. Pridružio sam mu se kao i mnogim drugim mehaničarima mnogo puta u prošlosti. Ja sam prirodno veoma ljubazna osoba tako da smo se dobro proveli razgovor tokom ovog testa automobila. Nema crvene zastavice. Nekoliko nedelja kasnije vratio sam se kada sam konačno imao dovoljno novca ušteđenog da popravim svoj auto. Mehaničar me je odvezao kući i tokom ove vožnje mi je postavljao sve više i više ličnih pitanja, poput ' Da li živiš sama?' i 'Da li ste slobodni?' Bila sam zarobljen u autu sa čovekom koji mi je popravljao auto pa nisam hteo da ga izluđujem.Odgovorio sam ljubazno i onda je rekao da želi prijatelja sa beneficijama.Znao sam kuda ovo vodi pa sam rekao da nisam briga i pitao sam: 'Zar nisi oženjen?' Rekao je da nije važno. Rekla sam da se nikad neću zezati sa oženjenim čovekom, a on se uvredio i pitao me zašto! Onda je, naravno, počeo da mi pravi komplimente. Onda me je pitao da ne kažem njegovom šefu, tako da je jasno znao da je to neprikladno.

Ona je na kraju dodala:

- Tako sam umorna od ovoga. Samo zato što sam dobra prema tebi ne znači da želim da te jebem... Zašto je tako teško naći dobru uslugu bez suočavanja sa ovom vrstom ludog uznemiravanja od strane muškarce? Imala sam zanatlije u stanu koje su mi postavljali neprimerena pitanja. Znam da su pitali i druge žene. Volela bih da imam ženu mehaničara da ne moram više da se bavim ovim glupostima.

Mnogi su podržali ženu, a neki su čak insistirali da ona prijavi ponašanje muškarca njegovom šefu. Jedna osoba je rekla: "Recite njegovom šefu. Radio sam u prodavnici i nikada ne bismo dozvolili da mehaničar bude grub prema mušterijama." Drugi je dodao: "Užasno je što morate da prođete kroz ovo. To je neprihvatljivo i treba ga prijaviti", piše TheMirror.

