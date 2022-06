DOBILA SAM OTKAZ JER SAM BILA TUŽNA POSLE SPONTANOG POBAČAJA: Bizarni razlozi zbog kojih su ljudi prošli PAKAO na poslu

Na poznatom portalu Mumsnet pokrenuta je tema nerazumnih i bizarnih razloga zbog kojih su ljudi imali probleme na poslu, uključujući i jednog čoveka koji je dobio upozorenje da koristi WC najviše do dva puta u smeni, po mogućnosti jednom tokom pauze za ručak kad nema klijenata. Ovi zaposleni su iz bizarnih razloga dobili opomene, ukore ili zadnje upozorenje pred otkaz.

Jedna žena tvrdi da joj je upravnik izrekao disciplinsku kaznu jer nije htela da razgovara o nadolazećoj operaciji s drugim kolegom. Još jedna žena je otkrila da je bila ukorena što se nije šminkala i nosila štikle na posao.

foto: Profimedia

Dosta ljudi se požalilo da su im nadređeni slali poruke van radnog vremena jer su, na primer, ostavili limenku pića na svom stolu ili da bi ih okrivili za krađu uprkos tome što su bili na godišnjem odmoru.

Rasprava je započela nakon što je žena rekla da ima problema na poslu zbog izraza lica i nedostatka kvalifikacija.

Napisala je post pod naslovom "Najčudnija stvar zbog koje ste ikad upali u nevolje na poslu" i u njemu napisala: "Nisam izgledala kao da slušam na sastanku - zapravo sam slušala i mogla sam da recitujem informacije, ali očito to nije bilo dovoljno dobro!"

foto: Profimedia

Nastavila je: "Zbog 'nema diplome' sam radila subotom u prodavnici, a imala sam 16 godina."

"Zbog umora - imala sam malu bebu i ustajala sam u 4 ujutru, tako da se nisam osećala odmorno tokom radnog dana, ali se očekivalo da se pretvaram da sam energična."

Njena objava je ubrzo dobila stotine odgovora, a puno ljudi je napisalo da je dobilo takva upozorenja na poslovima u kancelariji.

"Upala sam u nevolje zbog više stvari. Na primer zbog toga što sam išla da napravim šoljicu čaja za trgovačkog putnika koji je posetio našu firmu, pa zato što nisam otkazala svoje venčanje jer su na poslu zaboravili da mi upišu da sam uzela godišnji, zato što preglasno kucam. Upala sam u nevolju i zato što sam tražila da mi se plati prekovremeno i što odlazim na kraju radnog vremena, i to još srećna što odlazim. Da, kaznili su me i kad nisam pristala na produženi otkazni rok", napisala je jedna žena.

foto: Profimedia

"Smanjili su mi platu jer sam zadnjeg radnog dana ustao sa svog stola kako bih preuzeo papire i poklon. Moj šef odeljenja mi je smanjio satnicu za jedan sat jer je moj odlazak na drugo radno mesto shvatao kao ličnu uvredu", napisao je jedan muškarac.

Drugi su rekli da su dobili otkaz zbog odlaska s posla kad im nije bilo dobro ili kad su se razboleli, pa čak i zbog preranog dolaska na posao.

Jedna žena je napisala da je dobila pismeno upozorenje jer je "izgledala pretužno kad se vratila na posao nakon spontanog pobačaja" i ironično dodala da joj "to sigurno nije poboljšalo raspoloženje", piše Daily Mail.

foto: Profimedia

"Oko mesec dana nakon toga, uprava je imala sastanak na kojem je rečeno da im više ne treba moje radno mesto, ali nikome nisu rekli da ja to još ne znam. Tako da su ljudi dolazili kod mene s tužnim pogledima kako im je žao što odlazim pre nego što sam zvanično saznala da moja pozicija više ne postoji", napisala je.

"Izdato mi je 'poslednje pisano upozorenje' jer imam kovid i nisam na poslu, a uz to mi nije dovoljno dobro ni da radim od kuće", napisala je jedna žena.

"Kad sam se vratila na posao, rekli su mi da sam imala sreće što me šefica nije otpustila na licu mesta jer moj stav takođe 'nije u duhu posla'. Uz to sve, bila sam trudna 11 nedelja", napisala je jedna žena.

foto: Shutterstock

"Dobio sam pismenu opomenu jer sam došao prerano na posao. I to sve zbog nepredvidive prirode saobraćaja u špicu na jednoj od najprometnijih ulica u Britaniji", napisao je jedan muškarac.

Jedna žena je dobila opomenu zbog svog izgleda: "Šef me je prozvao jer ne nosim štikle na posao i jer se ne šminkam. Da bude jasno uvek sam izgledala uredno i nosila sam ravne cipele", napisala je žena.

"Iako smo radili u paru tokom smene, nismo smeli da napustimo recepciju. To je dovelo do toga da jedan moj kolega ima stalne urinarne infekcije. Uz to, morali smo da jedemo na podu iza pulta da nas gosti ne vide", napisala je jedna žena.

foto: Profimedia

"Klijentkinja mi je rekla da se previše smejem i za to sam dobio opomenu", napisao je jedan muškarac.

"Dobila sam upozorenje da nosim prekratke suknje. Nosila sam uniformu - koju si mu oni dali", napisala je jedna žena.

"Bacila sam kremaste kolače koji su bili na stolu ceo dan. Ispostavilo se da je trebalo da budu vraćeni u frižider i ponuđeni ljudima idući dan", napisala je jedan žena.

"Dobio sam upozorenje jer nisam ostajao nakon radnog vremena. Rekao sam im da od..." napisao je jedan muškarac.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

