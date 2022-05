UPALA SAM U DEPRESIJU NAKON ŠTO SAM KOLEGI REKLA SVOJU ORIJENTACIJU: Imali su sramne komentare i ponude, a onda se sve promenilo

nije do situacije, nego do ljudi

Nije lako skupiti hrabrost i nekome priznati svoju orijentaciju kada ona nije strejt. I čini se da nedostatak podrške nije najčešća reakcija samo na Balkanu već i u mnogim evropskim zemljama. Ili mnogi samo ne naiđu na prave ljude kojima se ispovedaju.

Ipak, kada se povere kolegama na poslu sa kojima porvode veći deo dana i dobiju upitne poglede, uvrede ili kontinuirane pošalice, nerazumevanje, ljudi se često povuku u sebe i upadnu u depresiju. To je bio slučaj sa Liz Vilov koja je imala velike probleme zbog svoje biseksualne orijentacije, a njenu ispovest je preneo portal "Metro".

"Pre nekoliko godina, spomenula sam jednom gej kolegi da sam biseksualne orijentacije."

"Ali da li si ikada izlašla sa ženom?", upitao je. Kada sam, pomalo posramljena, priznala da nisam, slegnuo je ramenima i rekao: "Pa, onda nisi baš bi, zar ne?"

Ućutala sam i poželela da nikada nisam podelila sa njim svoju seksualnost. Te reči su toliko oštetile moje samopouzdanje da sam godinama čekala da ponovo eksplicitno pomenem svoju seksualnost na poslu. Srećom, danas sam načisto sa svojom seksualnošću i radim na mestu gde se osećam dovoljno bezbedno da budem svoja. Ali ne mogu svi reći isto.

Stounvolov izveštaj iz 2020. godine pokazao je da bi dve od pet osoba sakrile svoju seksualnu orijentaciju na poslu zbog straha od diskriminacije. Donedavno sam bila deo te statistike. Prvi put sam rekla da sam biseksualna većini svoje porodice i prijatelja u srednjim i kasnim dvadesetim, ali sam skrivala svoju seksualnost većinu svog profesionalnog života.

Kada sam pokušavala da se izjasnim u prošlosti, nailazila sam na potpunu nevericu, šale o tome da su biseksualci "pohlepni", pa čak i onu klasičnu rečenicu "to je samo faza". Slušala bih kolege homoseksualne orijentacije kako pričaju o vezama i očajnički sam želela da se pridružim, ali nisam znala kako.

Još uvek se sećam bivšeg starijeg kolege koji me je pitao o trojkama nakon što sam spomenula da sam biseksualac. Umesto validnog dela mog identiteta u profesionalnom kontekstu, moja seksualnost je odjednom svedena na način koji me objektivizuje. Ova iskustva su me dovela do toga da sam odlučila da prestanem da se poveravam ljudima. Želela sam da se osećam sigurno i prihvaćeno na poslu, makar površno. Ali skrivanje svoje seksualnosti osećala sam kao teret na svojim grudima - težak i iscrpljujući.

Svaki put kada bi neko pretpostavio da sam strejt (a ja ih nisam ispravila), osećala bih se manje vrednom. Doživela sam anksioznost i depresiju tokom većeg dela svog života. Skrivanje moje seksualnosti na poslu pogoršalo je moja osećanja, podstaklo izolovanost, udaljavalo me je od kolega i prijatelja. Kada su ljubazni menadžeri ili kolege pokušali da mi ponude podršku, nisu mogli da razumeju kroz šta prolazim, jer je nedostajao važan deo slagalice.

Moj nedostatak samopouzdanja u izražavanju svoje seksualnosti krvario je sve oblasti mog života. Nisam mogla da budem svoja u potpunosti u vezama, životu kod kuće ili na poslu. Ovo je samo pogoršalo moje mentalno zdravlje - povećalo moju iscrpljenost i nedostatak vere u sebe. Sve se promenilo kada sam započela svoj sadašnji posao 2019.

Nekoliko meseci nakon što sam počela da radim na novom radnom mestu, primetila sam članak o Međunarodnom danu biseksualne vidljivosti. Jedan član je govorio o svom svakodnevnom poslu, zašto su izabrali da budu bi na poslu i preprekama sa kojima se bi ljudi suočavaju. Dok sam je čitala, pomislila sam u sebi: "Ako oni mogu da otvoreno budu bi na poslu, mogu i ja".

I dalje sam se bojala, ali mi je to dalo samopouzdanje koje ranije nisam osećala. Novi menadžer mi je dao neverovatnu podršku. Slušao me je, verovao mi je i pitao kako može da me podrži. Kasnije mi je čak pomogao da podelim svoju priču sa širim timom, ležerno, preko našeg timskog grupnog ćaskanja. Moj tim je odmah pružio podršku. Usput bi redovno pitali kako mi je partnerka, a jedna koleginica joj je na kraju isplela šal.

Tek tada sam shvatila posledice koje je skrivanje seksualnosti ostavilo na moje mentalno zdravlje. Saznanje da me sve kolege prihvataju takvu kakva jesam, mnogo je povećalo moje samopouzdanje i promenilo život", ispričala je ova devojka.

