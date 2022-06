MUŠKARAC SE POSVAĐAO SA SUPRUGOM ZBOG OVOGA: Ceo svet BESAN na njega jer je svojoj ženi priredio jako neprijatno iznenađenje!

Jedan muškarac se našao na udaru kritika nakon što je priznao da je bio ljut na svoju ženu jer nije očistila kuću pre nego što je doveo prijatelje s posla, navodi Mirror.

Zajedno imaju troje dece, a njegova žena ostaje kod kuće da se brine o njima dok on ide na posao. Pošto su sva deca mala i nemirna, složili su se da kuću treba održavati uredno samo kada neko od njih očekuje goste.

foto: Shutterstock

- Pre neki dan sam doveo prijatelje sa posla i kada sam otvorio vrata video sam samo potpuni nered - svuda hrana, igračke i nered. Bio sam šokiran, bilo mi je neprijatno što moji prijatelji vide moj dom ovakav - on napisao je na Reddit forumu i dodao:

- Nekoliko momaka nikada ranije nije bilo u našoj kući, tako da je prvi utisak morao da im bude užasan. Odveo sam goste u najmanje neuredan deo kuće, a prijatelji su me čudno gledali i davali indirektne komentare o stanju doma dok nisu otišli.

Kada su gosti otišli, on je otišao u spavaću sobu gde je video svoju ženu kako spava. Probudio ju je i pitao zašto nije počistila kuću znajući da će dovesti prijatelje. Rekli su mu da ne zna, ali on tvrdi da joj je poslao poruku.

foto: Shutterstock

- Nije se osećala dobro i imala je glavobolju, pa je razmišljala da odspava sat vremena. Rekao sam joj da je neprijatno što je kuća ovako izgledala kada su došli moji prijatelji i da se to moglo izbeći da je sredila - napisao je on.

Čovekova žena je tvrdila da su deca napravila sav nered, a ne ona, i da je on morao da proveri da li je ona zaista primila poruku i da li je kuća spremna za goste pre nego što se on pojavi.

- Rekao sam joj da je to sramotno i da, ona nosi deo krivice što je kuća izgledala kao potpuni haos. Nazvala me kretenom i onda izašla sobe i izbegavala je da priča sa mnom o tome insistirajući da sam ja kriv u ovoj situaciji - objasnio je on i upitao korisnike da li je pogrešio što je bio toliko ljut na svoju ženu i kako se ispostavilo, skoro svi su stali na stranu njegove žene.

- U suštini, odjednom si joj to uradio, nisi proverio da li je videla jednu poruku u kojoj si joj napisao da li si slučajno odlučio da dovedeš ljude kući tog dana, i pokazao bukvalno nulu brige da se ne oseća dobro - prokomentarisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

- Ozbiljno? Ako želite da ona sredi kuću za goste, dajte joj najmanje 24 sata. Još bolje, provede noć pre sređivajući sa njom. Ne pretpostavljajte samo da je ona uvek za društvo u poslednjem trenutku.

foto: Shutterstock

- A ti sigurno ne kukaš o tome koliko si „jadan“ zbog predvidljivih posledica sopstvenog neuspeha da planiraš unapred kada ti ona kaže da se ne oseća dobro - glasio je jedan komentar.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:10 Vida Pavlović kuća