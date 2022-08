KAKO NAJBEZBOLNIJE NAUČITI DETE DA PLIVA? Evo zašto je ono VAŽNO i od kog uzrasta je vaš MALIŠAN spreman za VODENI SPORT!

Plivanje utiče na pravilan rast i psihomotorni razvoj, pomaže kod deformiteta grudnog koša, kičmenog stuba, stopala, iščašenih kukova, krivih nogu...

Blagotvorno dejstvo vode znatno produžava životni vek, odlično je za održavanje kondicije, skladan psiho-motorni razvoj vašeg deteta, podstiče njegove socijalne veštine...

foto: Profimedia

Uz osećaj ravnoteže i odličnu koordinaciju pokreta, kojima se diči svaki mali plivač, a vi s ponosom možete da konstatujete da ste rodili novog Milorada Čavića, ova neprevaziđena veština može da pomogne i ukoliko su kod vašeg deteta dijagnostikovani deformitet grudnog koša, kičmenog stuba, stopala, iščašeni kukovi, krive noge...

To što vaše dete možda još nije naučilo da pliva, ne predstavlja nikakav problem. Ovu prelepu rekreativnu i sportsku aktivnost mališani mogu da savladaju u školama plivanja.

Ako ste prošlog leta zaključili da vam učiteljski posao ne ide od ruke, svakako se obratite za pomoć profesionalcima. Na časove plivanja vaš mališan može da krene već sutra, najbolje u društvu drugara ili rođaka. Ne samo što će im to biti zabavno iskustvo, već će se kući vratiti puni samopouzdanja.

foto: Shutterstock

Eksperti poručuju da deca od samo 30 meseci mogu da nauče da preplivaju kratke udaljenosti, a pedijatar može da uputi bebu na plivanje već od drugog meseca ako ima dijagnostikovan hipertonus - previše čvrste i krute mišiće.

I za roditelje i za dete učenje plivanja može da predstavlja pravi izazov. Deca mogu da budu nestrpljiva, često misle da je sve što im se govori komlikovano i da ovu veštinu nikad neće savladati. Treneri – profesori fizičkog vaspitanja i sporta sa dugododišnjim iskustvom, otklaniće sve ove prepreke brzo i efikasno.

Kad nauči tehniku disanja, da pluta i shvati da može da odmori, dete će se ohrabriti i brže savladati tehnike plivanja

Najvažnije je, u startu, da se dete oslobodi straha od vode ako ga ima. Naučiće da se kreće kroz dečiji bazen tako što će se sve vreme držati za njegovu ivicu. Kad to savlada, na red dolaze ispravljanje ruku u laktovima. Potom spuštanje brade do vode i lupkanje ispruženim nogama, uz držanje za ivicu bazena...

foto: Shutterstock

Za uzrast od 3 do 4 godine sasvim je dovoljno da, u početku, napravi par pokreta rukama i nogama plutajući, samo će se odvažiti da to proba, a nekad je neophodno i da mu se pridrži stomačić. U svemu će mu pomoći profesionalni treneri. Videćete, na leto ćete na more, bazen ili reku povesti pravu vidru!

BROJNE KORISTI!

Vaš mali plivač će se zimi manje razboljevati, a uz ojačan imunitet poboljšaće i apetit i san. No, to je samo početak – osim što se dete dobro upoznaje sa svojim telom, plivanje utiče na orijentaciju, koncentraciju, održava mu pažnju od nestašluka.

Preporučuje se i za hiperaktivnu decu, decu sa posebnim potrebama (autistična deca ga obožavaju!), smetnjama u razvoju, oslobađa mališane s problemima u razvoju govora. Dete koje zna da pliva lakše prevazilazi stidljivost, nesigurnost, komunikativnije je.

NAUČITE DETE I OVO:

Razvoj plivanja u Srbiji počinje u 7. veku, u vreme dolaska Starih Slovena u naše krajeve. Živeći pored vode, koristili su veštinu plivanja za lov i ribolov. U 19 v. dolazi do aktivnijeg razvoja plivanja po ugledu na ostatak Evrope.

U Beogradu se otvaraju prva javna kupališta, na njima rade prvi „profesionalni“ učitelji plivanja. Godine 1891. uvodi se obavezna nastava plivanja u 4-om razredu srednje škole, a 1881. organizovano je prvo plivačko takmičenje na Paliću. Godine 1887. osniva se prvo plivačko društvo u Somboru. U nekim našim gradovima (Novi Sad, Subotica, Sombor, Zrenjanin) uređuju se kupališta i formiraju prva društva za obuku neplivača. Godine 1892. organizuju se na Begeju plivačka takmičenja, 1906. počinje se sa primenom međunarodna pravila. Prvi put na olimpijadi naši takmičari su nastupili u Parizu 1924. A posle nam se pozlatio Milorad Čavić...

