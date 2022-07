SA ŽENOM NE IDE, AL' SA LJUBAVNICAMA KIDA! Ima problema sa erekcijom kad je sa suprugom: Ostavljam ih ZADOVLJENE, al nju ne mogu!

Oženjeni muškarac od 37 godina poslednjih nekoliko godina redovno vara suprugu, a sve je počelo kada mu se rodio sin. Supruga je izgubila seksualni nagon, pa je pronašao ljubavnicu, a na kraju je prestao da ima erekciju sa suprugom, zbog čega je potražio savet stručnjaka za muško-ženske odnose.

- Draga Deidre, imao sam odličan seks sa ženama sa kojima sam bio dok sam radio, ali ne mogu da postignem erekciju sa svojom ženom. Ja sam muškarac od 37 godina. Moja žena ima 34 godine i prelepa je, ali pošto nam je rodila sina pre tri godine sina ne zanima je intimnost. Imala je carski rez i kaže da su joj kada su ga otvorili "isekli" seksualni nagon -rekao je muškarac, pa otkrio čime se bavi i kako nalazi žene.

foto: Shuttertock

Radim kao prodajni predstavnik za proizvode za kosu za frizere. Zgodan sam momak i putujem po celoj zemlji, često boravim u hotelima. Usamljen sam, pa skidam burmu i često tražim žene po kafićima. Ako imam sreće spavam sa Imaju od 19 do 30 godina. Seks je odličan i nikad nemam problema sa ovim ženama.Ostavim ih zadovoljne i ponekad se zakačimo drugi put ako se vratim sa još dodataka za kosu. Uvek im kažem da je sve to samo malo zabave, pa ne očekuju ništa - objasnio je svoju priču 37-godišnjak i dodao:

- Nedostaje mi supruga kada putujem, a kada sam kod kuće ponekad pokušavam da imam seks sa njom. Uz malo ubeđivanja, možda će pokušati sa ugašenim svetlima, ali češće ćemo samo odustati od odnosa. Čini mi se da joj to uopšte ne smeta jer se nikad ne brine o seksu. Ponekad mi samo daje ono što želim jer oseća da je to njena dužnost. Naš seksualni život je bio sjajan pre nego što smo postali roditelji i nadao sam se da će se to nastaviti, ali možda je to deo života normalne odrasle osobe? Međutim, ne razumem šta mi se dešava. Ne želim da varam, ali ne mogu da živim bez seksa. Može li bilo koji muškarac mojih godina? Šta mi preporučujete?

foto: Shutterstock

- Prestanite da varate. Vaša erektilna disfunkcija je najverovatnije povezana sa krivicom koju osećate zbog varanja supruge. Jeste li je pitali zašto više nije zainteresovana za seks? Očigledno se ne oseća samouvereno jer kada je u pitanju seks, ona je voljna na odnos samo ako su ugašena svetla. Podrži je u ovome. Reci joj da je lepa i da vam se i dalje sviđa. Recite joj da vam nedostaje veza koju ste nekada imali i da bi voleo da se ponovo povežeš. Pitaj je šta možeš da uradiš da je razveseliš ponovo gore. dovodite u opasnost svoje i njeno seksualno zdravlje. I jeste li razmišljali o tome koliko bi bilo štetno da jedna od ovih žena zatrudni? Zato prestanite da varate i fokusirajte se samo na svoju ženu i ono što možete zajedno da uradite - savetovala ga je Deidre.

