LJUBAVNICA MOG MUŽA ME JE OPTUŽILA DA SAM DOSADNA U KREVETU! Žena poludela kad je otkrila: Plakao je, a na kraju sam uradila OVO!

Raznorazni su razlozi za prevare u braku, a posledice prevare mogu da budu mnogo ružne. Jedna žena ispričala je svoju priču o trenutku kada je saznala da njen partner ima aferu.

- Suprug i ja smo zajedno 14 godina, a on ima ljubavnicu poslednjih sedam godina - rekla je anonimna Britanka koja se požalila na muževljevu aferu.

Kako kaže, ona ima 37, a on 39 godina, a nedavno je saznala da je muž vara. Za 14 godina zajedničkog života supružnici su dobili dva sina jednog od devet i šest godina.

Britanka je na laptopu svog muža pronašla tajnu fasciklu sa stotinama mejlova, u kojoj je čitala razgovore između njega i misterioznog ljubavnika.

- Bila sam skrhana kada sam to videla, htela sam odmah da ga izbacim. Bilo je jasno da su imali kvalitetan seksualni život i da su razvili osećanja jedno prema drugom - priznala je ona, a potom ispričala da ga je gađala štampanim mejlovima čim se istog dana vratio kući.

- Bila sam slomljena kada je sve priznao, ali sam shvatila da ga i dalje volim. To je bilo pre nedelju dana, oboje smo plakali, a on je rekao da su naše prve godine bile najbolje u njegovom životu i želi to nazad. Rekao je i da se plaši šta njegova ljubavnica smera, te da je već nekoliko puta raskinuo sa njom. Na kraju ju je napustio i odlučio da se bori za svoj brak.

Žena sa kojom ju je partner prevario nije dobro podnela njihov raskid, pa je pozvala njihov kućni telefon i rekla Britanki da je sama kriva za aferu, jer je 'dosadna u krevetu'.

- Rekla je da me smatra budalom - rekla je, potom otkrila da će pokušati da oprosti svom suprugu.

