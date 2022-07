S*KSALI SE U KOLIMA, ON BI ONDA DOŠAO KOD MENE, ONA KOD TATE: Majka me prodala zbog dečka, ubedila da sam luda i KLJUKALA lekovima

Porodični odnosi umeju da budu komplikovani, a neretko se desi i da članovi porodice slome srce jedni drugima. Najčešći razlog raspada jedne porodice je prevara jednog od supružnika.

Supruge "padnu" na čari muževljeve braće ili muževi na svastike, a postoje i one malo bizarnije - žena sa svekrom ili muž sa taštom.

foto: Printscreen/Tik Tok

Korisnica TikToka Alena Sanki posumnjala je da nešto nije u redu sa njenom vezom kad je njen tadašnji dečko postao jako blizak s njenom majkom.

- Moja mama je spavala s mojim dečkom 8 meseci do dana pre mog 18. rođendana, a onda je otišla s njim i od tada su dobili bebu i verili se. Četiri godine nismo u kontaktu - rekla je Alena.

foto: Printscreen/TikTok

- Kad sam krenula u vezu s tim dečkom imala sam 17 godina, a on je imao 21. Apsolutno normalno, ali bila sam jako naivna. Dakle, doslovno mesec dana nakon početka veze, on je bio kod mene kući, mama bi mu kuvala čaj, dok je tata spavao na sofi preumoran posle radnog dana - ispričala je.

- Imala sam osećaj da nešto nije u redu. Nisam bila sigurna, ali sam mislila da čujem zvukove, pa sam sišla niz stepenice i zatekla mamu kako se ljubi sa mojim dečkom - rekla je u videu

- Ja sam, naravno, užasno reagovala na ovo. Otrčala sam gore na sprat, a njih dvoje za mnom. Oboje su poricali da se išta dogodilo, čak su me i uverili da sam luda - ispričala je.

Alena je tad otkrila da su je mama i dečko pokušali da je izmanipulišu pa da pomisli da je luda, a na kraju dobila i lekove za smirenje.

- Odveli su me kod lekara, stavljena sam na lekove i sve vreme mi je mama nabijala na nos da će moj brat ostati bez mame ako išta kažem, što bi bila moja greška - objasnila je.

- Kao devojka od 17 godina koja je jako volela svoju porodicu, ovo me je jako povredilo. I tako su mi rekli da sam luda i počela sam da pijem lekove. To je trajalo od marta do oktobra, kad sam napunila 18 godina.

foto: Printscreen/TikTok

- U tom periodu je bilo puno incidenata. Napao me i posekao pored oka, a moja mama je njega odvela na kafu da se smiri i da proveri je li dobro. Noću se šunjala dole i spavala s njim u kolima, a onda bi oboje legli u krevet - on sa mnom, a moja mama s tatom - ispričala je.

Nakon prvog, mlada žena je snimila i drugi video, kako bi objasnila što se dogodilo kad je saznala istinu.

- Što se tiče dana kada je sve izašlo na videlo, to je bio običan dan, bila sam na poslu, roditelji su bili na poslu, pa tako i moj dečko u to vreme. Nakon posla smo se našli kod njegove mame jer sam htela da ga častim večerom. Njegov je telefon bio sa strane, oboje smo trčali okolo i spremali se za večeru i tad sam videla da mu je stigao SMS - ispričala je.

- Bila je poruka od moje mame. Nemojte zaboraviti da sam tad bila na lekovima jer su me oni dvoje uverili da nisam normalna - dodaje.

- Primetila sam nekoliko puta tokom tih meseci da mu je mama slala poruke sa srcima na kraju i kad sam to spomenula, rečeno mi je da sam paranoična i da se njih dvoje ponašaju kao što bi se ponašali bilo koji drugi članovi porodice i da sam zavisna od kontrole i luda - dodala je.

foto: Printscreen/TikTok

- U svakom slučaju, stigla mu je poruka i to od moje mame i ta je poruka bila u stilu "Hej dušo, nadam se da si imao najbolji dan na poslu, ti si moj svet" -

- U tom trenutku sam potpuno poludela. Zgrabila sam njegov telefon. Mislim da se uspaničio pa me zgrabio, prikovao za zid kako bi mi lakše uzeo telefon. Tada sam nazvala mamu i pitala je "šta se događa?"- ispričala je.

- Vrištala je u slušalicu govoreći da "silazim s njega". Da svima bude jasno, ni na koji način ja nisam napala tog dečka, on je mene prikovao uz zid pokušavajući da uzme nazad svoj mobilni - rekla je.

Žena je tada objasnila što se dalje dogodilo i kako je rekla svom tati, piše britanski Sun.

- Nakon toga sam otišla do tate na posao. Slomila sam se i sve sam mu ispričala. Neverovatno dobro je to prihvatio, u biti samo brinući se da smo ja i brat u redu. Malo kasnije smo se dovezli do kuće i otkrili, ne samo da se mama spakovala i otišla, već da je uzela i psa i auto - ispričala je u videu.

foto: Printscreen/TikTok

- Ostavila nas je bez ičega. I iako mi je to sve danas smešno, to je nešto s čime se u to vreme bilo jako teško da se nosim. To je jako uticalo na sve nas - objasnila je.

- Danas, nemam nikakav odnos s mojom mamom. Blokirala sam je na svim društvenim mrežama. Ne treba mi ta negativnost u životu pa je blokiram - objasnila je.

Korisnici TikToka bili su zgroženi njenom pričom i nisu mogli da veruju da bi njena mama učinila tako nešto.

- Kako je, zaboga, sopstvena majka mogla ovo da ti uradi - glasio je jedan komentar.

- O moj Bože, ovo ide od lošeg prema gorem! Ne mogu da verujem da te je stavila na lekove. Strašno - napisala je druga.

- Tako mi je žao što si prošla tako nešto. Tvoja mama je sebična i otrovna i ne zaslužuje te. Svakako razgovaraj s terapeutom, nemoj se nositi s tim sama - napisala je treća TikTokerka.

foto: Printscreen/TikTok

