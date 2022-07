NEVEROVATNO KORISTAN: Samo 8 INDIJSKIH ORAHA dnevno može da reši ozbiljne zdravstvene probleme, među kojima i OVE!

Svi orašasti pladovi su veoma zdravi za srce, pa tako i indijski orah. Puni su antioksidanata, proteina, vitamina i minerala. Konkretno, indijski orah je bogat gvožđem, fosforom, triptofanom, magnezijumom, cinkom i selenom, a takođe sadrži i folnu kiselinu i vitamin K.

Donosimo samo neke prednosti redovnog konzumiranja indijskog oraha, ali i neke nuspojave ukoliko preterate.

1. Zdravo srce

Sadrži zdrave mononezasićene masti koje su dobre za zdravlje kardiovaskularnog sistema. Našem telu su potrebne hranljive materije iz svih grupa namirnica, uključujući i masti, pa je indijski orah jedna od njih. On takođe ima snažne antioksidanse koji drže srce podalje od raznih bolesti. Ovde valja pomenuti i da indijski orah ne sadrži holesterol.

2. Pomaže dijabetičarima

Ustanovljeno je da indijski orah ekstrakt izuzetno koristan za kontrolu nivoa šećera u krvi, što je značajno u smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2. On sadrži male količine šećera koji su potpuno bezbedni za dijabetičare. Ovaj orah će značajno smanjiti i nivo triglicerida kod dijabetičara što im pomaže da se uspešnije bore sa problemom šećera u krvi.

3. Sprečava anemiju

Odličan izvor gvožđa, što je od vitalnog značaja za prenos kiseonika po telu i pomoć u radu enzima i imunog sistema. Nedostatak gvožđa može dovesti do zamora tela, anemije, kao i povećane osetljivosti na infekcije i razne bolesti.

4. Lakše varenje

Dobar je izvor dijetetskih vlakana, koja pomažu da se hrana lakše vari. Međutim, prekomerno konzumiranje ove namirnice može da izazove nadimanje i probleme sa gasovima, tako da treba biti oprezan i ne preterivati sa ovom prilično ukusnom grickalicom.

5. Saradnik pri mršavljenju

Iako je indijski orah bogat mastima, to su dobre masti koje su organizmu više nego potrebne i korisne.

6. Prirodni antidepresiv

Ovaj orah se slobodno može uvesti kao tretman u lečenju depresivih stanja, jer se pokazao kao dobar antidepresiv. On sadrži aminokiselinu koja pomaže da se smiri nervoza i na umu uvek budu samo pozitivne misli koje pokreću pozitivnu energiju.

7. Odličan za oči

Konzumacija indijskog oraha korisna je za zdravlje očiju, jer sadrži male količine zeaksanitina, važnog antioksidansa, koji se selektivno apsorbuje u mrežnjači oka. Ovo našim očima daje zaštitu pri filtritranju UV- zraka i sprečava starosne degenerativne promene na oku.

*Kontraidikacije

Dnevno ne bi trebalo da uzmete više od trideset do pedeset grama indijskog oraha. Ali, u osnovi to nije zbog alergije. Ne zaboravite da je ovaj proizvod visoko-kaloričan. Ukoliko uzmete veliku količinu indijskog oraha, može doći do pojave osipa, svraba, otoka i tako dalje. Ovo može dovesti do alergije na orahe, ne samo na indijski orah, već i na druge vrste.