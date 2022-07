JEDETE ZDRAVO, TRENIRATE, A I DALJE SE GOJITE: Evo KRIVCA za sve vaše MUKE! Proverite zdravstveno stanje OVOG FAKTORA u vašem telu

Ako ste gojazni, a dijete i redukovan način ishrane ne pomažu - reč je verovatno o hormonskom disbalansu.

Prekomerno gojenje na jedinstvenim područjima najčešće je rezultat hormonske neravnoteže, pokazuje istraživanje. Ukoliko imate izražen stomak, a noge i ruku su vam relativno mršave, znajte da hormoni imaju ozbiljnu ulogu u ovome.

- Životni stil, ishrana i genetika imaju veliku ulogu, ali dobra vest jeste da postoje stvari koje možete da preduzmete kako biste uravnotežili hormone i rešili se suvišnih masnoća. Samo najpre treba odrediti uzrok - napominje profesor fiziologije Safron Vajthed.

1. Salo na stomaku - Krivac: Kortizol

Telo reaguje na stres pojačanim lučenjem hormona kortizola, koji oslobađa energiju za borbu, a ona dolazi u obliku masti i glukoze, koje se skladište u središnjem delu tela, blizu jetre. Klonite se stresa, koliko god to zvučalo kao kliše. Jedite manje obroke više puta na dan kako bi vaš nivo šećera bio stabilan. Preporučuju se namirnice niske glikemijske vrednosti, kao što su jabuke, hleb od žitarica celog zrna i indijski orasi. Nemojte da trčite ili naporno vežbate duže od 45 minuta jer i to podstiče proizvodnju kortizola.

2. Velika zadnjica i široke butine - Krivac: Estrogen

Previše estrogena može da uzrokuje gomilanje masti na zadnjici i butinama. Te masne ćelije proizvode više estrogena, a zauzvrat se skladišti više naslaga. Ispijanje previše alkohola čini da jetra ne može da očisti estrogen iz krvi. Sojini dodaci mogu da smanje proizvodnju estrogena jer oponašaju sam estrogen. Ali, kako se zna premalo o tome, ne jedite velike količine. Hranljivi sastojci u brokoliju regulišu jetrene enzime. Ograničite meso i kafu, s obzirom na to da oni opterećuju jetru.

3. Otečeni gležnjevi - Krivac: Progesteron

Naduti skočni zglobovi često su rezultat zadržavanja tečnosti, što može da bude uzrokovano nedostatkom progesterona. Progesteron deluje kao diuretik, ispirajući višak tečnosti iz tela. Hrana bogata vitaminom E može da podstakne proizvodnju progesterona. To uključuje semenke suncokreta i puter od kikirikija. Smanjite unos natrijuma, jer je to ključ u regulisanju krvnog pritiska i nivoa tečnosti u nogama i zglobovima. Izbegavajte prerađenu hranu kao što su gotovi obroci. Da biste poboljšali hormon rasta, spavajte dovoljno - on se kod odraslih osoba ispušta samo noću.

4. Naduveno lice - Krivac: Tiroksin

Otečeno lice i vrat mogu biti rezultat premalo tiroksina, hormona koji proizvodi štitna žlezda. Neaktivna štitna žlezda usporava metabolizam, što može da uzrokuje nadutost. Preporučuje se uzimanje dodataka selena, koji pomaže vašem telu da efektnije koristi tiroksin. Ako puno sedite, koristite kvalitetnu opremu kako biste bili sigurni da sedite uspravno i pravite pauze. Ako primetite da ste izuzetno umorni i da se neobjašnjivo gojite, obratite se lekaru.

Masne naslage na nadlakticama - Krivac: Testosteron

Ljudsko telo proizvodi hormon koji se naziva DHEA (dehidroepiandrosteron), koji se pretvara u testosteron. DHEA pomaže u izgradnji mišićne mase. Kada nivo testosterona padne previše nisko, mišićna masa može da bude zamenjena masnoćom. To je najočiglednije na gornjem delu ruku, koje imaju velike mišiće. Nivoi testosterona kod žena opadaju s godinama - vrhunac im je u dvadesetim, a do menopauze padnu za pola. Ali određena hrana pomaže. Konzumirajte više proteina, kao što su riba, jaja, tofu i orašasti plodovi. Cink, magnezijum i vitamin B6 takođe podstiču proizvodnju testosterona.

Naslage na leđima - Krivac: Hormon rasta

Prstenovi koji se prelivaju preko zadnjeg dela grudnjaka kod žena, mogu biti tu zbog niskih nivoa hormona rasta (HGH). Tokom noći, ženska hipofiza otpušta hormon rasta, koji stimuliše masne ćelije da oslobađaju energiju za oporavak telesnih tkiva. Premalo HGH-a i masnih ćelija ne primaju poruku da pretvore masnoću u energiju. Studije pokazuju da odrasle osobe kojima nedostaje HGH često imaju visok procenat telesne masti, naročito na leđima.

Istraživanja sugerišu da hrana bogata melatoninom, poput malina, može povećati sekreciju HGH-a do 157 odsto. Melatonin aktivira oslobađanje hormona koji govore vašem telu da je vreme za spavanje. Druga studija otkrila je da hrana bogata aminokiselinskim glutaminom, kao što je jogurt, može da povećati proizvodnju hormona rasta, prenosi Blic.

