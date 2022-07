UDATA ŽENA IMALA VRELU AFERU ZA JEDNU NOĆ: Usledio PAKAO i sve se srušilo, ZATRUDNELA je, a njen razlog za prevaru je ŠOKANTAN!

Žena je imala kombinaciju za jednu noć, ali ta strast joj se obila o glavu.

"Odnos sa mužem je toliko razočaranje, da sam morala da potražim zadovoljstvo na drugom mestu. Provela sam strastvenu noć sa potpunim strancem. Ubrzo su vrata pakla otvorena", otkrila je jedna Britanka koja se obratila za pomoć poznatoj psihološkinji i kolumnistkinji portala "The Sun" Didri Sanders.

Ispostavilo se da je cenu za jednu noć zadovoljstva skupo platila.

"Nije moglo da bude gore. Imali smo nezaštićeni seks i sad sam trudna."

Ova Britanka je otkrila i da sa svojim suprugom o svemu otvoreno priča, pa tako nije mu sakrila da je razočarana veličinom njegovog polnog organa, piše Mondo.

"Imam 38 godina i moj muž je divan u svakom pogledu, osim u spavaćoj sobi. Seks nam je uvek bio problem. Nikada nisam bila sa muškarcem sa tako malim polnim organom. Kad imamo odnos, ja uopšte ne mogu da ga osetim. On zna da je 'mali', zapravo i ja sam mu rekla da manji nisam srela", nastavlja ispovest ova žena i dodaje da je njen muž na osvim ostalim poljima fantastičan, što joj utoliko teže pada.

"Ima 36 godina i vredno radi. Dosta mi pomaže oko kućnih poslova i brine se o naše troje dece. Sjajan je tata i ako želim da izađem sa svojim društvom, on se nimalo ne protivi, niti me ispituje", objašnjava i dodaje:

"Imala sam 'bezbroj' afera za jednu noć, a on ne zna ni za jednu. Nedavno sam izašla sa nekim kolegama da proslavim rođendan i upoznala tipa u baru. Rekao je da ima 40 godina i odmah su 'sevnule varnice' među nama. Da budem iskrena, izgledao je tako dobro, bio je nekako drzak i arogantan što me je privuklo. Nije me bilo briga da li je oženjen ili singl, znala sam samo da ga želim. Rekao je da živi na pet minuta od bara, pa smo otišli do njegovog stana. Već minut nakon što smo stigli smo već bili u strastvenom zagrljaju. Moja odeća je bila na podu i nisam razmišljala o kontracepciji. Seks jeste bio brz, ali je bio toliko dobar da sam bila u potpunosti zadovoljena", otvoreno priznaje ova žena koja želi da ostane anonimna.

"Sada sam trudna i moj muž će znati da nije njegovo - jer je mesecima spavao na sofi, od kada sam mu rekla da ne želim da imamo seks. Ne želim da abortiram, imala sam problema sa začećem poslednjeg deteta. Ali ako moj muž zna da sam ga varala, otići će", završila je svoju ispovest koja je naišla na oštre kritike ljudi sa mreža. Ništa manje blaga nije bila ni psihološkinja Didri.

"Ako zaista želite ovu bebu, moraćete da kažete mužu da ste ga prevarili i da se nosite sa posledicama. On je dobar čovek i ne zaslužuje nevernu ženu. Verujem da je i sam svestan veličine svog organa, nema potrebe da ga vi dodatno sramotite, niti da rušite njegovo samopouzdanje time što mu otvoreno kažete da više ne želite da imate odnose. To ga je svakako povredilo", kaže Didri, a potom dodaje i da postoje neke druge stvari koje ženi pružaju zadovoljstvo tokom odnosa, nije bitna samo veličina organa.

"Većina žena najveći užitak postiže kroz predigru i stimulaciju svojih erogenih zona, ne nužno kroz snošaj. Mnoge žene uživaju u seksu sa muškarcima koji su obdareni ispod proseka. Ako oboje odlučite da želite da ostanete zajedno, seks terapija bi vam sigurno pomogla da promenite percepciju i razmišljanje o intimi", objasnila je.

