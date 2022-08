KAKO IZGLEDA SRCE MUŠKARCA U TRENUTKU KADA PROSI SVOJU DEVOJKU? Muškarac nosio monitor otkucaja, pa sve snimio i oduševio SVET!

Emotivni ringišpil kroz koji prođe svaki muškarac pre nego što klekne pred devojkom, razumeju samo oni koji su prošli kroz isto, ali one koje to ne znaju, kao i žene koje ne mogu da znaju šta se dešava u srcu njihovog izabranika, sada se pojavio video koji to može da im pokaže.

Muškarac je nosio monitor otkucaja srca pre nego što je zaprosio svoju devojku u Rimu. Njihovo putovanje od šetnje do prosidbe trajalo je oko 40 minuta, ali je u videu skraćeno na 90 sekundi.

Otkucaji srca su se kretali od 80 do 90 dok su šetali zajedno. Kupili su sladoled i on se malo smirio. Otkucaji njegovog srca su tada pali na oko 80 u minuti. Znao je da se bliži trenutak prosidbe i njegovo srce je ponovo počelo brže da kuca.

U vreme neposredno pre prosidbe, kada je u glavi ponavljao reči, njegov puls je dostigao vrhunac - 130 u minuti. Postavio je pitanje, a srce mu je i dalje lupalo - oko 112-115 otkucaja u minuti. Čim je rekla „da“, njegovo srce je još malo zatreperilo, a onda je otkucaj naglo usporio.

Osećao je olakšanje, sreću i smirenost. Srce je kucalo 81 put u minutu ubrzo nakon što su seli na klupu.

