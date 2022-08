SOFIJA VERGARA, JELENA ĐOKOVIĆ I DŽEJ LO IMAJU NEŠTO ZAJEDNIČKO! Svi im zavide na tome, a one to smatraju potpuno OBIČNIM! (FOTO)

Ove tri dame, iako iz potpuno različitih priča, imaju jedan zajednički modni komad, koji je njiga, verovatno, uobičajen, i za svakodnevnu "kežual" upotrebu, ali verujemo da kada vam budemo rekli o kom modelu je reč i njegovu cenu, shvatićete da je ovaj aksesoar daleko od tipičnog.

Pomenute dame dele model planetarno popularne tote torbi marke "Kristijan Dior", čije se cene(zavisnosti od modela i kolekcije) kreću i do 3.500 evra. Jelenu Đoković smo sa hit tašnom videli na Vimbldonu.

Dženifer Lopez (Aflek) od svog retko se odvaja od tote modela- na primer, kada ga zameni sa ništa manje skupom "Guči" tašnom.

1 / 4 Foto: Profimedia

Retko koji model ima reputaciju kakvu je za kratko vreme osvojila kreacija prestižne modne kuće. Popularnošću je nadmašila oznaku "must have" jer su komadi koji spadaju u ovu kategoriju čak i manje traženi od pomenute torbe. Pomama za njom je ogromna. Trend je postao više od trenda. Smatra se da između tote tašne i dobrog stila stoji znak jednakosti, što načelno jeste tačno, ali se u praksi razlikuje od slučaja do slučaja.

To što je uvreženo mišljenje da se ova torba "jednostavno mora nabaviti" dovela je do kupovine kopija koje se prodaju po daleko pristupačnijim cenama od originala.

Sofija Vergara je omiljenu torbu iskombinovala sa elegantnom odevnom kombinacijom u kojoj se pojavila na snimanju takmičenja "Amerika ima talenat".

1 / 3 Foto: Profimedia

Finansijske mogućnosti razlog su kupovine kopija, a da li je to dobar potez, stvar je malo šire priče jer modni znalci stalno opominju da nikako ne treba kupovati "falsifikate" što zbog narušavanja dobrog stila što zbog poštovanja tuđeg rada i kršenja autorskih prava.

(Kurir.rs / BlicŽena.rs)

Bonus video:

02:12 Mandic, spremni smo za dogovor oko predloga Abazovica za rekonstrukciju vlade