EVO KOJI SU SREĆNI DANI U SEPTEMBRU: Dobro ih zapamtite i privucite NOVAC I BLAGOSTANJE jer su planete na VAŠOJ STRANI

Astrolozi su najavili da će septembar mesec biti pun povoljnih dana koje moramo da iskoristimo.

Evo šta predviđa horoskop, koji su to datumi i kako možete najbolje da ih iskoristite:

3. septembar - Merkur u opoziciji sa Jupiterom

Jedna od najmanjih planeta biće na drugoj strani Zemlje u odnosu na najveću planetu Sunčevog sistema. Ovaj dan biće u znaku harmonije, pozitivne i dobre energije. 3. septembar biće idealan za putovanja, komunikaciju, trgovinu, posao, organizaciju. Ako ste dugo želeli da pronađete novi put u životu, novi cilj, danas je sjajan dan za to.

foto: Profimedia

5. septembar- dan prelaska Venere u Devicu

Venera će biti u Devici od 5. do 28. septembra. U ovom znaku se oseća sasvim dobro, tako da nam donosi povoljno vreme. Astrolozi savetuju da u ovom periodu budete što aktivniji, da se posvetite svom mentalnom i fizičkom zdravlju. Dan pre tranzicije, Venera će biti u perihelu u odnosu na Zemlju. Njena snaga će se povećati, čineći prvi ponedeljak u ovom mesecu veoma produktivnim.

9. septembar- dan ogledala

Broj 9 biće vesnik velikih promena, i to u svim mogućim oblastima života. Život će se promeniti pre svega za one koji to zaista žele. Ovaj dan će vam pomoći da pronađete način da postignete svoje ciljeve. Pokušajte da budete proaktivni i da ne prebacujete svoje obaveze niti odgovornosti na druge. Ako ste imali sukobe sa prijateljima ili rođacima, ovaj dan je odličan trenutak da izgladite odnose.

16. septembar- dan opozicije Neptuna i Sunca

Neptun i Sunce čine veoma moćan tandem koji će nam pomoći da koristimo svoju intuiciju za donošenje važnih odluka. Dan će biti ispunjen snažnom kreativnom energijom, tako da svi koji se bave kreativnim poslovima treba maksimalno da ga iskoriste.

foto: Promo

18. septembar- dan opozicije Merkura i Jupitera

Merkur postaje retrogradan, a zatim će na svom putu ponovo sresti Jupiter. Uprkos retro fazi, ovaj dan, 18. septembar biće veoma povoljan za promenu ambijenta, za različite finansijske aktivnosti, za posao, zabavljanje, romansu i flert.

23. septembar - dan jesenje ravnodnevice

Ovaj dan možemo nazvati najpovoljnijim danom u mesecu. Ravnodnevica je vreme kada su energija Sunca i Meseca u ravnoteži. Biće to miran i produktivan dan u kome možete i treba da radite neumorno. Istog dana u Devicu će se vratiti retro Merkur, što će izazvati još veći protok pozitivne energije. Planeta će ostati u Devici do 9. oktobra.

24. septembar - Venera je u opoziciji s Neptunom

Ovo je dan moći jer Venera donosi veliki naboj fizičke snage i energije. Mnogi će moći da prevaziđu svoje slabosti i strahove.

foto: profimedia

29. septembar - dan prelaska Venere u znak Vage

Do 22. oktobra Venera će biti pod uticajem Vage. Ovo je najpovoljnija pozicija. Postaćemo pozitivniji, psihički i fizički jači. Ovo je vreme u kome je važno ići napred i ne plašiti se poteškoća niti onoga što bi možda moglo da pođe po zlu.

(Kurir.rs/najžena)

01:44 NOVA BIZARNOST NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Astrolozi uzimaju ljudima NOVAC da bi im prorekli DAN SMRTI! (KURIR TELEVIZIJA)