UJEDNAČITE RITAM SPAVANJA: Previše sna tokom vikenda LOŠE je za organizam

Izležavanje i previše spavanja subotom i nedeljom neće nadoknaditi štetne posledice promene dinamike spavanja tokom radne nedelje, pokazuje studija

Manjak sna tokom radne nedelje uobičajen je jer ljudi pokušaju da izbalansiraju posao s porodičnim i društvenim obavezama.

San, međutim, ima ključnu ulogu u regulisanju metaboličkih procesa u organizmu i utiče na sve - od varenja do stresa, a kraće spavanje u dužem periodu je povezano s povećanjem rizika od dijabetesa i srčanih oboljenja. - Kraće spavanje tokom radne ili školske nedelje uzrokuje da ljudi jedu više nego što im je potrebno. To dovodi do povećanja težine - rekao je jedan od naučnika koji je učestvovao u istraživanju.

U ispitivanju je učestvovalo 36 zdravih odraslih osoba ispod 40 godina. Tokom dve nedelje se u laboratorijskim uslovima pratio njihov unos hrane, izlaganje svetlu i san. Učesnici su bili podeljeni u tri grupe: jednoj je bilo dozvoljeno da spava devet sati noću, drugoj pet sati.

Treća grupa je imala ograničen san pet dana, ali su im dozvolili da spavaju onoliko koliko su hteli tokom vikenda, da bi se potom vratili u dinamiku radne nedelje sa ograničenim spavanjem. Istraživački tim je otkrilo da je vikend grupa prijavila više "poremećenog sna" i uspela da se odmori 66 minuta vikendom. Stručnjaci preporučuju odraslima da održavaju sedam sati noćnog sna dosledno u interesu dobrog zdravlja.

