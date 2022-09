OVO JE BAŠ BIZARAN RAZLOG ZA SVAĐU! Spremila doručak za porodicu, a reakcija supruga ŠOKIRALA SVE: Da li su JAJA zaista problem?!

Kada pripremate doručak, logično je da to uradite za celu porodicu. Na taj način možete svi zajedno uživati u istoj stvari, a porodični obrok je veoma važan za povezivanje, posebno ako imate malu decu.

Međutim, kako piše Miror, jedna žena je bila zbunjena kada ju je muž nazvao neodgovornom jer kuva za celu porodicu. Otišla je na Reddit i pitala da li je pogrešila što je skuvala četiri jaja umesto samo dva koja je njen muž tražio, a ljudi su bili zbunjeni ponašanjem čoveka i pitali su se zašto ne želi da deca jedu sa njim.

- Ja sam majka koja ostaje kod kuće sa dvoje dece od 8 i 10 godina, a njihov tata jedini zarađuje u kući. On je odgovoran za račune i namirnice, a nedavno je pooštrio kontrolu potrošnje i ljutio bi se na male stvari koje radim. Kao što su peranje veša dva puta nedeljno (zbog dece) ili korišćenje više sredstava za čišćenje nego inače - počela je ona u objavi i dodala:

- Juče sam napravila doručak za njega i decu i četiri jaja sam upotrebila za kajganu. On je došao do stola i saznao da sam upotrebila četiri jaja i počeo da me napada, nazivajući me neodgovornim jer nisam upotrebila samo dva jaja. Nazvala sam ga nerazumnim. Dva jaja? A nas je četvoro? Deca se ne bi zasitila.Vikao je govoreći da treba da se setim da je on taj od koga se očekuje da sve to plati i da će morati da brine kada ostanemo bez hrane - objasnila je ona.

Uznemirila se i izgubila apetit. Rekla mu je da može da pojede sve, ali ju je nazvao detinjastom i nezrelom što se ljutila dok je on bio samo iskren i direktan prema njoj. Na kraju je samo doručkovala kafu i on je otišao na posao bez razgovora sa njom.

Sada pita druge korisnike da li je pogrešila što je pripremila četiri jaja umesto dva da bi cela porodica mogla da jede. Mnogi su brzo stali u odbranu majke, rekavši da daje sve od sebe za svoju porodicu.

"Moja prva pomisao: ne radi se o jajima. Srećno vama i vašoj deci!" prokomentarisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Inflacija je problem za mnoge porodice. Sedi sa svojim mužem, napravi plan i budžet." Neko drugi je predložio da mama dobije posao sa skraćenim radnim vremenom, pišući: „Shvatam da si mama koja ostaje kod kuće i sjajno je što to možeš. Ali možda je vreme da razmisliš o tome, razgovaraj sa svojim muža i vidi da li trebaš da nađeš posao da sastaviš kraj s krajem."

