OVO SU NAOČARE ZA VID KOJE ĆE VAS ODUŠEVITI: Specijalno dizajnirate da budu uvek uz vas!

Koliko puta vam se desilo da ne možete da pronađete naočare i to u trenutku kada ste samo hteli da uz kafu pročitate neku knjigu ili novine? To stalno gubljenje počelo je da vas zamara i frustrira i ne znate da li postoji bilo kakvo rešenje da vašim mukama dođe kraj. Budite bez brige ali napokon su se na tržištu pojavile naočare koje ćete odmah poželeti da posedujete, jer su one pre svega praktične, lagane i uvek uz vas - a to su ULTRA TANKE NAOČARE!

Ultra tanke naočare napravljene su od polikarbonata, što garantuje veliku izdržljivost i lakoću. Most je od fleksibilnog metala koji se prilagođava vašem licu i garantuje komfor u upotrebi.

U pakovanju, pored naočara, dobijate i futrolu i nalepnicu, koja je lepljiva sa obe strane, tako da može da se zalepi na poleđinu telefona, na primer.

Naručite ultra tanke naočare klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog

dana, po fantastičnoj ceni od samo 1.900 rsd!

* Dostupne dioptrije su:

+ 1.00,

+ 1.50,

+ 2.00,

+ 2.50 i

+ 3.00.

