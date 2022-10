ZNATE LI KOLIKO ŽENA U SRBIJI GLEDA FILMOVE ZA ODRASLE? Urolog otkriva: Ako imaju OVOLIKO GODINA i gledaju to moraju na LEČENJE!

Prema novom istraživanju najpoznatijeg porno sajta "Pornhub", 38 odsto žena u Srbiji redovno gleda pornografiju. Po tome zauzimamo drugo mesto u Evropi, dok ubedljivo prvo mesto pripada Moldavkama. Žene iz Srbije najviše pretražuju kategorije u kojima glume zreliji, odnosno stariji glumci, a urolog dr Aleksandar Milošević otkriva da li je ovako visoko mesto razlog za brigu.

Kako prenosi "Mondo", urolog je objasnio kada je masturbacija razlog za brigu, a gledanje porno filmova problem koji mora da se leči. Sve zavisi od toga koliko imate godina, objašnjava.

foto: Printscreen

- Masturbacija je jedan proces koji nije nenormalan, ali samo ako to nije jedini način zadovoljavanja svoje želje. Ako su žene više počele da gledaju pornografski sadržaj, to govori o tome da njima fali malo tog erotskog naboja, što je i logično ako gledamo hormonski. One nemaju testosteron, imaju estrogen. Njihov seksualni sadržaj je više podržan spolja, uticajem spoljne sredine, nečega što se dešava ili prikazuje u svetu. Prema tome, uopšte se ne bih iznenadio što žene sve više koriste erotsku filmsku industriju da bi pokušale da prate muškarce koji su već prirodno obdareni testosteronom i imaju nagon koji žene nemaju. Tačnije, nemaju ga u tolikoj meri - rekao je dr Milošević i dodao:

- Kod žene je to gašeno stotinama godinama unazad. Vidite slike žena iz srednjeg veka, sve su device. Prema tome, ženska seksualnost je čak bila osuđena tada. Žene imaju mnogo veću seksualnu moć od muškaraca. Žena može masturbacijom da doživi orgazam za 2,5 minuta, a muškarcu treba 4. Žena može da doživi više orgazmički seks, a muškarcu, naučno gledano, treba mnogo vremena da dođe do drugog seksa. Posle prvog orgazma uključuje se progesteron. To je muški hormon. Žena kad ga dobije, ona i dalje ne gubi želju za seksom. Muškarcu treba vremena da prođe progesteronska faza - rekao je urolog.

foto: Profimedia

Kada je gledanje porno filmova problem?

- Ako gledaju porno filmove kada imaju 50 i 60 godina, u emotivnom odnosu ne škripi ništa. Ako gledaju porno filmove u 20. i 30. godinama, onda škripi sve. Suština je da porno filmovi utiču vrlo negativno na mlade ljude koji treba da grade svoju seksualnost. Ne treba da služe za edukativne svrhe. Starijima treba dodatna stimulacija i zato nije problem ako ih oni gledaju. Prošli su tu edukaciju i njima često treba dodatna stimulacija da bi mogli da nastave. Žena uči preko porno filmova, muškarac dobija stimulaciju i ako zajedno nisu sami uspeli da nađu stimulacije, treba im pomoć - rekao je urolog i dodao:

- Postoje žene koje žele da zadrže svog muškarca korišćenjem svih mogućih pomagajućih sredstava, pa i pornografije, pokušaju da dovedu muškarca do zadovoljstva zbog ljubavi. Nije sve samo u seksualnosti. Ona je vrlo bitna tamo gde je najmanje ima, a to je u mladosti. Poražena je lekovima, erotskim filmovima, zato nemamo ni dece. Tome je doprineo sam prikaz filmova koje mladi gledaju i prave supermene koje ne mogu da postignu. Ne mogu da uđu u pravi seksualni odnos.

foto: Profimedia

Seksualni problemi su se promenili

- Sama činjenica, kada sam počeo da radim, jeste da je tada glavni problem bio brza ejakulacija. Muškarci su doživljali brzu ejakulaciju zbog prevelikog uzbuđenja, a danas se mladi ljudi žale da imaju odnos, ali ne mogu da dožive ejakulaciju. Tada im zabranimo masturbaciju, jer su svoje telo navikli na to, a onda uz psihijatra i urologa dolaze do toga da prepoznaju žensko telo i da uživaju u tome. Depresija je glavni uzrok ekertiklne disfunkcije. Problem je da se reši problem i da seks ne predstavlja umor. Pacijenti moraju da shvate da je seks odmor, opuštanje i maženje, a ne suprotno - objasnio je doktor.

(Kurir.rs/Mondo)

Bonus video:

03:55 SEKSOLOG ZAPLAKAO U EMISIJI UŽIVO: Zbog čipsa sa ukusom VAGINE?! Kroz te stvari deca trebaju polako da prođu