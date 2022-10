KOJA JE TAJNA SAVRŠENOG S*KSA? Bivša ESKORT DAMA progovorila IZ ISUKUSTVA i otkrila najveću tajnu: Ovu lekciju svi TREBA DA ZNAJU!

Nekadašnja eskort dama iz Australije, Samanta X, čije je pravo ime Amanda Gof, otkrila je koja je tajnu kako da vam seks uvek bude savršen.

Naime, eskort dama je priznala da je bila sa različitim muškarcima, od advokata i lekara, preko bankara i računovođa, pa sve do IT-evaca, ali da je seks uvek bio odličan, bez obzira na umešnost partnera zbog jedne male tajne.

foto: Printscreen/Instagram

Dok je još radila kao elitna pratnja, rekla je da zna jednu stvar koju muškarci žele u krevetu - tajnu savršenog seksa.

- To je predigra, znati kako se uzbuditi. Pruža zadovoljstvo do te mere da vam se prsti na nogama grče i lice pocrveni. Muškarcima se sve vrti oko ega. Kada budu znali da se dobro zabavljate zahvaljujući njegovim veštinama u spavaćoj sobi, dobro ćete se i provesti - objasnila je Amanda.

Naglasila je da svaka žena treba da zna šta je pali kako bi mogla da usmeri partnera šta da radi.

foto: Printscreen/Instagram

- Ako znaš da istražuješ tuđe telo, onda moraš da istražuješ i svoje. Kako bi on mogao da zna šta te vodi do orgazma, ako to ni sama ne znaš? - dodala je ona.

(Kurir.rs/24sedam.hr)

